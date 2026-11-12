Rata anuală a inflaţiei a ajuns la 6,9. Românii câștigă mai mult, dar își permit mai puțin

Salariile românilor continuă să crească, însă rata inflației crește într-un ritm alert, iar măririle ajung să nu se simtă absolut deloc.

Potrivit Institutul Naţional de Statistică, salariul mediu net a ajuns la 5.717 lei în septembrie 2026, în creștere cu 5% față de aceeași lună a anului trecut. În schimb, rata anuală a inflației a urcat la 6,9% în octombrie, pentru a doua lună consecutivă.

Astfel, deși salariul mediu net a crescut, majorarea nu a fost suficientă pentru a compensa creșterea prețurilor. Indicele câștigului salarial real a fost de 98,5% în septembrie 2026 față de aceeași lună a anului trecut. Cu alte cuvinte, puterea de cumpărare a salariului mediu net a scăzut cu 1,5%.

Preţurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 7,66%, iar cele al mărfurilor alimentare cu 3,07%.

La alimente, cele mai mari majorări de preţuri s-au menţinut şi în acest interval la cafea, preţul acesteia majorându-se într-un an cu 12,48%. Ouăle se află în continuare pe locul secund, cu o creştere a preţurilor de 10,50%, în timp ce laptele de vacă s-a scumpit cu 8,11%, potrivit datelor INS.

În această perioadă, uleiul comestibil şi-a majorat preţul cu 7,94%. La carne, scumpirile au fost de 7,17% la cea de bovine, de 2,28% la cea de porcine, iar la cea de pasăre creşterea anuală a fost de 2,94%. Peştele proaspăt şi-a majorat preţul cu 5,29%, iar grupa conservelor din peşte cu 5,27%. Grupa produselor din zahăr, miere de albine şi-a majorat tarifele cu 4,91%, comparativ cu octombrie 2025, în condiţiile în care zahărul şi-a diminuat tariful cu 0,85%. La băuturi alcoolice, ţuica şi alte băuturi spirtoase au fost mai scumpe cu 5,19%, vinul cu 3,96%, iar berea cu 4,79%.

Creșteri de prețuri și la pâine, însă scăderi la fructe

INS arată că alte majorări de preţ la alimente se pot constata la pâine, cu 4,5%, la telemeaua de vacă, cu 3,46%, şi la cea de oaie, cu 3,43%. Diminuări de preţuri în octombrie 2026 faţă de anul anterior la perioadă se pot constata la unt, cu 0,77%, făină, cu 2,5%, şi la mălai, cu 2,86%. Scăderi de preţ pe parcursul unui an s-au mai înregistrat şi la cartofi, cu 2,53%, la fasole boabe, cu 0,65%, precum şi la fructele proaspete, cu 15,38%.

În acelaşi timp, dintre mărfurile nealimentare, cele mai însemnate creşteri din octombrie sunt la motorină, 43,45%, urmate de cele la benzină, 32,91%. Tarifului energiei electrice a continuat să crească (după încetarea efectului de bază ca urmare a eliminării schemei de sprijin privind plafonarea preţurilor) în luna octombrie 2026, cu 4,09%.

Chiriile au explodat

Totodată, cele mai mari scumpiri au fost înregistrate la carburanți și chirii, în timp ce serviciile au devenit, în medie, cu peste 11% mai scumpe într-un singur an.

În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în octombrie 2026 comparativ cu luna similară din 2025 s-au consemnat la chirii, acestea majorându-se cu 38,46%, urmate de tarifele la biletele de avion, care s-au majorat cu 14,44%, apă, canal și salubritate, cu 13,69% şi abonamentele de televiziune, cu 13,10%.

Alte creșteri însemnate în această categorie, pe parcursul unui an, s-au înregistrat la reparații auto (8,22%), igienă și cosmetică (8,65%), serviciile de confecţionat şi reparat încălțăminte și îmbrăcăminte (8,15%). În același timp, asistența medicală a devenit mai scumpă cu 8,41%, transportul urban și-a majorat tariful cu 2,29%, iar cel rutier cu 8,47%.

Tarifele abonamentelor auto au crescut cu 9,22%. Tarifele serviciilor poștale, în octombrie 2026, față de luna similară din 2025, s-au majorat cu 9,26%, serviciile oferite de restaurante și cafenele s-au scumpit cu 6,15% într-un an, iar cazarea într-o cameră la hotel cu 4,06%.

Astfel, chiar dacă salariul mediu net a depășit 5.700 de lei, scumpirile continuă să reducă valoarea reală a banilor încasați de români.