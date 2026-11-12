Sorin Grindeanu prezintă scuze publice pentru opulența de la botezul la care a fost naș: „Am certitudinea că imaginea transmisă de noi a fost una că suntem rupți de realitate”

Miercuri seară, invitat la Antena 3 CNN, Sorin Grindeanu a declarat că a fost afectat de reacțiile apărute în spațiul public cu privire la ținutele luxoase purtate la botezul de la Timișoara. Președintele social-democraților le-a prezentat scuze românilor pentru imaginea creată. Petrecerea care a stârnit controverse a avut loc sâmbătă seară, 31 octombrie 2026, la Timișoara, cu ocazia botezului celui de-al treilea fiu al lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș.

Evenimentul a reunit numeroase personalități din PSD, inclusiv membri ai Guvernului și reprezentanți ai conducerii partidului.Printre participanți s-au numărat fostul premier Marcel Ciolacu, Lia Olguța Vasilescu, Claudiu Manda, Florin Manole, Bogdan Ivan, Alexandru Rogobete și Alexandru Rafila.

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Grindeanu: ”Este vorba despre o imagine proastă, greşită, şi pentru asta mi-am cerut eu scuze în faţa românilor şi vă recunosc că nu mi-am revenit câteva zile bune şi nici acum”

Imaginile apărute ulterior în spațiul public au provocat reacții critice, inclusiv din partea adversarilor politici ai PSD. Controversele l-au determinat și pe Sorin Grindeanu să ofere explicații publice. Liderul PSD a declarat luni, 2 noiembrie, că înțelege criticile apărute în urma evenimentului și că regretă percepția creată în rândul românilor afectați de măsurile de austeritate, iar miercuri seara, la aproape două săptămâni de la eveniment, Grindeanu și-a prezentat din nou scuze în fața românilor pentru percenția creată.

„Vă spun sincer că, la nivel personal, evident, sunt un om care e al treilea om în stat şi are un salariu decent şi care îşi permite – nu sunt un om bogat, dar nu sunt un om sărac – care îşi permite să meargă, atunci când e naş, îmbrăcat într-un costum şi cu papion. Dar nu e vorba despre asta. Este vorba despre o imagine proastă, greşită şi pentru asta mi-am cerut eu scuze în faţa românilor şi vă recunosc că nu mi-am revenit câteva zile bune şi nici acum.

Am chiar certitudinea că imaginea transmisă de noi a fost una că suntem rupţi de realitate. Că, în timp ce un an jumătate Bolojan a tăiat tot şi a dus România în cap, noi ne strângem undeva şi nu ne dăm seama, fiind veniţi noi la guvernare de o săptămână, nu ne dăm seama de realitate şi ăsta a fost motivul pentru care, în primul rând, am ieşit să-mi cer scuze. Sigur că nu pot să răspund pentru modul în care se îmbracă unii dintre colegii mei sau de soţiile domniilor lor, dar, ca preşedinte al Partidului Social Democrat, mi-am cerut scuze şi încerc şi în seara aceasta, dar vă asigur de ceva, că nu suntem rupţi de realitate„, a mai afirmat liderul PSD.