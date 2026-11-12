Super promoție la Lidl. Jamonul Serrano întreg a fost redus cu 13%. Cât ajunge acum să coste delicatesa preferată de români

Un produs de lux, apreciat și cumpărat de mulți români, intră în categoria produselor reduse la Lidl. Deși nu este vorba despre un preparat tradițional românesc, mulți oameni îl consumă și se bucură de aromele și savoarea sa.

Este vorba despre jamon serrano reserva, un tip tradițional de șuncă crud-uscată din Spania, obținută din pulpă de porc, maturată prin sărare și uscare timp de mai multe luni. În mod normal, prețul acestui produs este de 379 de lei pentru o cantitate de 6 kilograme.

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Acum, după aplicarea reducerii de 13%, prețul produsului este de 329 de lei. De asemenea, în pachet sunt incluse un suport special de lemn și un cuțit. Oferta este disponibilă în magazinele Lidl, în perioada 09.11. – 15.11.2026.

Jamón Serrano este unul dintre cele mai cunoscute produse gastronomice ale Spaniei și are o tradiție de sute de ani. Este un produs obținut printr-un proces de maturare atent controlat, care îi oferă aroma, textura și gustul caracteristice, nu o simplă șuncă.

Denumirea vine de la cuvântul spaniol sierra, care înseamnă munte sau zonă montană. În mod tradițional, șunca era maturată în zonele montane, unde aerul rece și uscat favoriza conservarea naturală a cărnii.

Printre ofertele disponibile în această săptămână la Lidl se numără broccoli, la prețul de 5,99 lei pentru 500 de grame, cu o reducere de 40%, portocalele, care costă 2,99 lei bucata, tot cu 40% reducere, cuburile din pulpă de porc, disponibile la 10,99 lei pentru 600 de grame, cu 34% reducere, dar și pieptul de pui dezosat, care costă 15,99 lei pentru 500 de grame, cu 25% reducere. Un lucru foarte important este faptul că unele reduceri se aplică după scanarea aplicației Lidl Plus.