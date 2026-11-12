Prima pagină » Actualitate » Super promoție la Lidl. Jamonul Serrano întreg a fost redus cu 13%. Cât ajunge acum să coste delicatesa preferată de români

Super promoție la Lidl. Jamonul Serrano întreg a fost redus cu 13%. Cât ajunge acum să coste delicatesa preferată de români

Super promoție la Lidl. Jamonul Serrano întreg a fost redus cu 13%. Cât ajunge acum să coste delicatesa preferată de români
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un produs de lux, apreciat și cumpărat de mulți români, intră în categoria produselor reduse la Lidl. Deși nu este vorba despre un  preparat tradițional românesc, mulți oameni îl consumă și se bucură de aromele și savoarea sa. 

Este vorba despre jamon serrano reserva, un tip tradițional de șuncă crud-uscată din Spania, obținută din pulpă de porc, maturată prin sărare și uscare timp de mai multe luni. În mod normal, prețul acestui produs este de 379 de lei pentru o cantitate de 6 kilograme.

Sondaj Gândul

A procedat corect Nicușor Dan când l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de la Cotroceni?

Vezi rezultate

Loading ...

Acum, după aplicarea reducerii de 13%, prețul produsului este de 329 de lei. De asemenea, în pachet sunt incluse un suport special de lemn și un cuțit. Oferta este disponibilă în magazinele Lidl, în perioada 09.11. – 15.11.2026.

Foto: Lidl.ro

Jamón Serrano este unul dintre cele mai cunoscute produse gastronomice ale Spaniei și are o tradiție de sute de ani. Este un produs obținut printr-un proces de maturare atent controlat, care îi oferă aroma, textura și gustul caracteristice, nu o simplă șuncă. 

Denumirea vine de la cuvântul spaniol sierra, care înseamnă munte sau zonă montană. În mod tradițional, șunca era maturată în zonele montane, unde aerul rece și uscat favoriza conservarea naturală a cărnii.

Printre ofertele disponibile în această săptămână la Lidl se numără broccoli, la prețul de 5,99 lei pentru 500 de grame, cu o reducere de 40%, portocalele, care costă 2,99 lei bucata, tot cu 40% reducere, cuburile din pulpă de porc, disponibile la 10,99 lei pentru 600 de grame, cu 34% reducere, dar și pieptul de pui dezosat, care costă 15,99 lei pentru 500 de grame, cu 25% reducere. Un lucru foarte important este faptul că unele reduceri se aplică după scanarea aplicației Lidl Plus.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ALERTĂRata anuală a inflaţiei a ajuns la 6,9. Românii câștigă mai mult, dar își permit mai puțin
11:27
Rata anuală a inflaţiei a ajuns la 6,9. Românii câștigă mai mult, dar își permit mai puțin
FLASH NEWSPrima reacție a unui oficial UE în privința unirii dintre Republica Moldova și România: „Este exclusiv decizia voastră”
11:19
Prima reacție a unui oficial UE în privința unirii dintre Republica Moldova și România: „Este exclusiv decizia voastră”
EVENIMENTDarryl Nirenberg, Ambasadorul Statelor Unite în România, a participat la o ediție specială AGORA Talks, dedicată Parteneriatului Strategic româno-american
10:52
Darryl Nirenberg, Ambasadorul Statelor Unite în România, a participat la o ediție specială AGORA Talks, dedicată Parteneriatului Strategic româno-american
PERICOL„Șantierul groazei”, în Oradea. Bihorenii reclamă riscurile la care sunt supuși pietonii care merg pe lângă șantierul Pasajului Crișul
10:29
„Șantierul groazei”, în Oradea. Bihorenii reclamă riscurile la care sunt supuși pietonii care merg pe lângă șantierul Pasajului Crișul
REACȚIEToni Neacșu lămurește aspectele legale ale scandalului de cenzură de la Cotroceni: „Președintele nu este sculerul Ghiță”
10:24
Toni Neacșu lămurește aspectele legale ale scandalului de cenzură de la Cotroceni: „Președintele nu este sculerul Ghiță”
INEDITHoț de cai, identificat de polițiști după forma urechii. „Helixul superior prezintă aceeași curbură, antitragusul este oblic”
09:43
Hoț de cai, identificat de polițiști după forma urechii. „Helixul superior prezintă aceeași curbură, antitragusul este oblic”
Mediafax
Generația Z își caută job: aproape 6 milioane de aplicări în doar 10 luni | Ce caută seniorii
Digi24
Grindeanu anunță desființarea a cel puțin 100 de instituții și companii de stat
Cancan.ro
Patronul și Claudia Ion, relație confirmată! Omul de afaceri scoate la iveală detalii despre povestea de amor: 'Mocăniță mă poate contacta dacă are vreo nelămurire'
Prosport.ro
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
Adevarul
De ce se împrumută România când ar putea încasa zeci de miliarde din taxe. Năsulea: „Nimeni nu are curaj”
Mediafax
Simion îl pune la zid pe Nicușor Dan! Acuzații de „cameleonism” și ordin pentru blocarea protestului AUR
Click
Cele două zodii pentru care urmează transformări în toate sectoarele vieții, între 14 și 29 noiembrie. Au un înger păzitor care le veghează la tot pasul
Digi24
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile eurodeputatului care conduce grupul de lucru din partid
Cancan.ro
Ilinca Vandici, dată în judecată de fostul soț! Ce îi cere Andrei Neacșu
Ce se întâmplă doctore
Pensia încasată de Rică Răducanu la 80 de ani. Ce sumă infimă îi plătește statul român fostului portar de la Rapid?
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cine a inventat detergentul de rufe?
Mediafax Italia
„Tata mă violează”. Un român acuzat de abuz sexual chiar de fiica lui
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
VIDEOSorin Grindeanu prezintă scuze publice pentru opulența de la botezul la care a fost naș: „Am certitudinea că imaginea transmisă de noi a fost una că suntem rupți de realitate”
11:17
Sorin Grindeanu prezintă scuze publice pentru opulența de la botezul la care a fost naș: „Am certitudinea că imaginea transmisă de noi a fost una că suntem rupți de realitate”
FLASH NEWSSurse PSD: Marian Neacșu va prezenta luni primul draft privind reorganizarea administrativ-teritorială și a companiilor de stat
10:52
Surse PSD: Marian Neacșu va prezenta luni primul draft privind reorganizarea administrativ-teritorială și a companiilor de stat
FLASH NEWSPolitico: Trump schimbă strategia negocierilor cu Rusia și vrea Europa la masă. Ce urmărește Putin și care este miza pentru NATO
10:42
Politico: Trump schimbă strategia negocierilor cu Rusia și vrea Europa la masă. Ce urmărește Putin și care este miza pentru NATO
ULTIMA ORĂGeorge Simion anunță un protest, sâmbătă, în fața Primăriei Capitalei, după ce Ciprian Ciucu a refuzat avizarea manifestației pentru Călin Georgescu
10:05
George Simion anunță un protest, sâmbătă, în fața Primăriei Capitalei, după ce Ciprian Ciucu a refuzat avizarea manifestației pentru Călin Georgescu
Gândul de VremeVremea la extreme. ANM anunță cod portocaliu de ploi torențiale și temperaturi de vară în noiembrie. Unde se vor înregistra, astăzi, chiar și 27 de grade
10:05
Vremea la extreme. ANM anunță cod portocaliu de ploi torențiale și temperaturi de vară în noiembrie. Unde se vor înregistra, astăzi, chiar și 27 de grade
ANALIZA de 10Planuri pe termen lung la Kremlin. Rusia pune la bătaie 10 miliarde de dolari din bugetul federal pentru a obține controlul total în Ucraina ocupată
10:00
Planuri pe termen lung la Kremlin. Rusia pune la bătaie 10 miliarde de dolari din bugetul federal pentru a obține controlul total în Ucraina ocupată

Cele mai noi

Trimite acest link pe