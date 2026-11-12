Conferința de presă susținută de președintele Nicușor Dan în data de 10 noiembrie 2026 a avut un final tensionat. Sesiunea de întrebări adresate șefului statului s-a încheiat cu intervenția jurnalistului Ovidiu Vanghele. Acesta l-a întrebat pe președinte cum comentează votul dat de procurorul general Cristina Chiriac în ședința CSM și dacă „reformarea Justiției”, văzută de la Cotroceni, își păstrează valabilitatea. Nicușor Dan i-a precizat lui Ovidiu Vanghele că – ținând cont de toate injuriile pe care jurnalistul i le-a adus de-a lungul timpului – i-a interzis acestuia accesul la conferințele de presă de la Cotroceni. „Dumneavoastră nu o să mai veniți și nu o să mai puneți întrebări în acest mandat”, i-a transmis Nicușor Dan lui Ovidiu Vanghele.

Ovidiu Vanghele este unul dintre jurnaliștii care au fost prezenți la recepția dată de Nicușor Dan în curtea Palatului Cotroceni. Evenimentul a avut loc în mai 2025, atunci când Nicușor Dan a primit votul românilor pentru mandatul de președinte al României.

Sondaj Gândul A procedat corect Nicușor Dan când l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de la Cotroceni? DA

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Surprinzător, însă, Ovidiu Vanghele l-a „țintit” în foarte multe rânduri pe Nicușor Dan, în podcastul „Judecata de Acum” sau pe pagina sa de Facebook.

Injuriile și jignirile la adresa președintelui României au devenit, practic, un laitmotiv în discursul lui Ovidiu Vanghele.

Gândul prezintă lista lungă a injuriilor și jignirilor pe care Ovidiu Vanghele i le-a adus președintelui până în momentul în care acesta i-a blocat accesul la conferințele de presă.

Podcastul „Judecata de Acum”: „Imbecil”, „delir dement”, „pierzanie mentală”, „farsor”

În podcastul „Judecata de Acum” – în perioada 08 aprilie – 22 octombrie 2026 -, jurnalistul Ovidiu Vanghele l-a etichetat pe președintele Nicușor Dan, în repetate rânduri, drept „imbecil”. A mai spus că acesta este un „farsor” și că suferă de un „delir dement”.

Cuvântul „imbecil” / „imbecilă” apare în mod explicit, fiind folosit de mai multe ori la adresa deciziilor și poziționărilor președintelui României.

„De ce e imbecilă poziționarea lui Nicușor Dan în acest moment…”

„Exprimarea lui e cu totul imbecilă…”

„Explicația e imbecilă pentru că ea nu poate servi ca argument…

Alte apelative și expresii dure / jignitoare folosite în aceeași emisiune:

„Delir dement” și „pierzanie mintală”;

„Farsor” („înseamnă că este un farsor, eu nu pot să cred că un om cu asemenea căpățână nu poate să vadă ridicolul acestor argumente”);

„Deconectat / decuplat de la planeta Pământ”;

„Ne-a scuipat între ochi în loc să facă reforme”;

„Am ajuns să fim luați de proști”.

Ovidiu Vanghele, despre Nicușor Dan: „Ticălos, scoate ce e mai purulent în el”

Jignirile lui Ovidiu Vanghele la adresa lui Nicușor Dan – președintele României – nu s-au oprit aici, iar lista continuă.

„Ticălos” / „Ticăloșie”

Folosit direct cu privire la numirile făcute în Justiție: „Numirea Cristinei Chiriac e adevărata ticăloșie… Nu poți simplu… e ticălos”, respectiv „Nu știu dacă e mai simpatic Bolojan sau mai ticălos Nicușor”.

„Zâmbind aproape tâmp”

Descrierea reacției sale la depunerea jurământului guvernului: „L-am văzut pentru prima oară pe Nicușor Dan zâmbind iar cu gura până la urechi, aproape tâmp așa”.

„Delir dement” și „pierzanie mintală”

„…să continue într-un delir așa dement… al doilea maxim moment de pierzanie mintală produs de acest individ”.

„Scoate ce e mai purulent din el”

Referire la conferințele sau aparițiile sale de la ore târzii: „La 11:00 noaptea se întinde un picuț la vorbă… și scoate ce e mai rău și mai purulent efectiv din el”.

„Prostește publicul în ultimul hal”

Reproșul că își justifică deciziile prin argumente nesincere: „Ori a fost prostit în ultimul hal pe tema asta, ori încearcă să ne prostească în ultimul hal”.

Despre consecințele deciziilor lui Nicușor Dan

„…jocul politic al lui Nicușor Dan, valul de mizerie politică ridicat de acțiunile președintelui Nicușor Dan l-au dus pe Marian Neacșu înapoi la Palatul Victoria

Despre discursul triumfalist în plină criză

„…să vii în acest căcat care se numește program…”, a spus Ovidiu Vanghele.

„Bisericuța” lui Nicușor Dan, „un președinte nefericit într-o țară nefericită”

Termenii licențioși au fost folosiți de jurnalistul Ovidiu Vanghele în cadrul mai multor ediții ale podcastului pe care îl realizează împreună cu jurnalistul Vlad Stoicescu (platforma Dela0.ro):

Un președinte fericit într-o nefericită de țară: cum falsifică N. Dan cariera procuroarei Chiriac – aprilie 2026 Omul din oglindă. Și o judecată despre omenie | JUDECATA DE ACUM #29 „Refuzând demiterea lui Pahonțu, președintele nu mai e de partea democrației” | JUDECATA DE ACUM #34 – septembrie 2026 „Bisericuța” lui Nicușor Dan | JUDECATA DE ACUM #35 – septembrie 2026 Crezul de la Cotroceni: Alegerile dăunează grav societății! | JUDECATA DE ACUM #38 – octombrie 2026 Gata scamatoria! Criza a pierit ca un fum, țara a rămas cu mâinile goale | JUDECATA DE ACUM #41 – octombrie 2026 Yesmeni și sicofanți: prăbușirea MAGA lasă în offsaid toată elita de la București | JUDECATA DE ACUM #43 – noiembrie 2026

În data de 22 octombrie 2026, Ovidiu Vanghele l-a comparat pe președintele Nicușor Dan cu o… capră.

„L-am constatat pe președintele Nicușor Dan, cel ajuns la Cotroceni cu un mandat reformist, sărind ca o capră prin Sala Unirii cu ocazia depunerii jurământului de către membrii Cabinetului Luca Niculescu…”, a spus jurnalistul care nu mai are acces la conferințele de presă susținute de Nicușor Dan.

Ovidiu Vanghele, pe pagina de Facebook: „Un gunoi, un netrebnic de președinte”

Pe pagina sa de Facebook, Ovidiu Vanghele l-a suspus unui adevărat „bombardament” pe președintele Nicușor Dan, iar episoadele prezentate de Gândul vorbesc de la sine.

Pentru jurnalistul Ovidiu Vanghele, șeful statului este un „gunoi”, „un netrebnic de președinte” și un „nemernic”. Nicușor Dan ar fi „deficient” și ar minți „ca o gazetă proastă”.

Vanghele: „Omu’ pare să fie atât de prăjit, cel mai abject om politic în viață”

Jignirile la adresa președintelui României continuă. Pentru Ovidiu Vanghele, Nicușor Dan este un „deficient de președinte”, unul care pare a fi „prăjit”.

Vanghele nu s-a ferit în a-l eticheta pe președintele României drept „cel mai abject om politic în viață”.

În ultimă instanță, jurnalistul Ovidiu Vanghele – căruia Nicușor Dan i-a interzis accesul la Cotroceni – a „recidivat”, iar jignirile la adresa președintelui au continuat.