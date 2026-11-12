Conferința de presă susținută de președintele Nicușor Dan în data de 10 noiembrie 2026 a avut un final tensionat. Sesiunea de întrebări adresate șefului statului s-a încheiat cu intervenția jurnalistului Ovidiu Vanghele. Acesta l-a întrebat pe președinte cum comentează votul dat de procurorul general Cristina Chiriac în ședința CSM și dacă „reformarea Justiției”, văzută de la Cotroceni, își păstrează valabilitatea. Nicușor Dan i-a precizat lui Ovidiu Vanghele că – ținând cont de toate injuriile pe care jurnalistul i le-a adus de-a lungul timpului – i-a interzis acestuia accesul la conferințele de presă de la Cotroceni. „Dumneavoastră nu o să mai veniți și nu o să mai puneți întrebări în acest mandat”, i-a transmis Nicușor Dan lui Ovidiu Vanghele.
Ovidiu Vanghele este unul dintre jurnaliștii care au fost prezenți la recepția dată de Nicușor Dan în curtea Palatului Cotroceni. Evenimentul a avut loc în mai 2025, atunci când Nicușor Dan a primit votul românilor pentru mandatul de președinte al României.
Surprinzător, însă, Ovidiu Vanghele l-a „țintit” în foarte multe rânduri pe Nicușor Dan, în podcastul „Judecata de Acum” sau pe pagina sa de Facebook.
Injuriile și jignirile la adresa președintelui României au devenit, practic, un laitmotiv în discursul lui Ovidiu Vanghele.
Gândul prezintă lista lungă a injuriilor și jignirilor pe care Ovidiu Vanghele i le-a adus președintelui până în momentul în care acesta i-a blocat accesul la conferințele de presă.
În podcastul „Judecata de Acum” – în perioada 08 aprilie – 22 octombrie 2026 -, jurnalistul Ovidiu Vanghele l-a etichetat pe președintele Nicușor Dan, în repetate rânduri, drept „imbecil”. A mai spus că acesta este un „farsor” și că suferă de un „delir dement”.
Cuvântul „imbecil” / „imbecilă” apare în mod explicit, fiind folosit de mai multe ori la adresa deciziilor și poziționărilor președintelui României.
Alte apelative și expresii dure / jignitoare folosite în aceeași emisiune:
Jignirile lui Ovidiu Vanghele la adresa lui Nicușor Dan – președintele României – nu s-au oprit aici, iar lista continuă.
Folosit direct cu privire la numirile făcute în Justiție: „Numirea Cristinei Chiriac e adevărata ticăloșie… Nu poți simplu… e ticălos”, respectiv „Nu știu dacă e mai simpatic Bolojan sau mai ticălos Nicușor”.
Descrierea reacției sale la depunerea jurământului guvernului: „L-am văzut pentru prima oară pe Nicușor Dan zâmbind iar cu gura până la urechi, aproape tâmp așa”.
„…să continue într-un delir așa dement… al doilea maxim moment de pierzanie mintală produs de acest individ”.
Referire la conferințele sau aparițiile sale de la ore târzii: „La 11:00 noaptea se întinde un picuț la vorbă… și scoate ce e mai rău și mai purulent efectiv din el”.
Reproșul că își justifică deciziile prin argumente nesincere: „Ori a fost prostit în ultimul hal pe tema asta, ori încearcă să ne prostească în ultimul hal”.
„…jocul politic al lui Nicușor Dan, valul de mizerie politică ridicat de acțiunile președintelui Nicușor Dan l-au dus pe Marian Neacșu înapoi la Palatul Victoria
„…să vii în acest căcat care se numește program…”, a spus Ovidiu Vanghele.
Termenii licențioși au fost folosiți de jurnalistul Ovidiu Vanghele în cadrul mai multor ediții ale podcastului pe care îl realizează împreună cu jurnalistul Vlad Stoicescu (platforma Dela0.ro):
În data de 22 octombrie 2026, Ovidiu Vanghele l-a comparat pe președintele Nicușor Dan cu o… capră.
„L-am constatat pe președintele Nicușor Dan, cel ajuns la Cotroceni cu un mandat reformist, sărind ca o capră prin Sala Unirii cu ocazia depunerii jurământului de către membrii Cabinetului Luca Niculescu…”, a spus jurnalistul care nu mai are acces la conferințele de presă susținute de Nicușor Dan.
Pe pagina sa de Facebook, Ovidiu Vanghele l-a suspus unui adevărat „bombardament” pe președintele Nicușor Dan, iar episoadele prezentate de Gândul vorbesc de la sine.
Pentru jurnalistul Ovidiu Vanghele, șeful statului este un „gunoi”, „un netrebnic de președinte” și un „nemernic”. Nicușor Dan ar fi „deficient” și ar minți „ca o gazetă proastă”.
Jignirile la adresa președintelui României continuă. Pentru Ovidiu Vanghele, Nicușor Dan este un „deficient de președinte”, unul care pare a fi „prăjit”.
Vanghele nu s-a ferit în a-l eticheta pe președintele României drept „cel mai abject om politic în viață”.
În ultimă instanță, jurnalistul Ovidiu Vanghele – căruia Nicușor Dan i-a interzis accesul la Cotroceni – a „recidivat”, iar jignirile la adresa președintelui au continuat.
Nicușor Dan, a mai scris jurnalistul pe Facebook, este „o rușine de om”, `ceva de râsu` lumii care îl urmărește pe Facebook”.