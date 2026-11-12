Prima pagină » Știri » Lista lungă a jignirilor pe care Ovidiu Vanghele i le-a adus lui Nicușor Dan de-a lungul timpului, înainte de a fi interzis la Cotroceni. De la „farsor”, „nemernic”, „abject” și „ticălos”, la „delir dement”, „pierzanie mentală” și comparația cu o capră care sare prin Sala Unirii

Lista lungă a jignirilor pe care Ovidiu Vanghele i le-a adus lui Nicușor Dan de-a lungul timpului, înainte de a fi interzis la Cotroceni. De la „farsor”, „nemernic”, „abject” și „ticălos”, la „delir dement”, „pierzanie mentală” și comparația cu o capră care sare prin Sala Unirii

Lista lungă a jignirilor pe care Ovidiu Vanghele i le-a adus lui Nicușor Dan de-a lungul timpului, înainte de a fi interzis la Cotroceni. De la „farsor”,
Galerie Foto 4
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Conferința de presă susținută de președintele Nicușor Dan în data de 10 noiembrie 2026 a avut un final tensionat. Sesiunea de întrebări adresate șefului statului s-a încheiat cu intervenția jurnalistului Ovidiu Vanghele. Acesta l-a întrebat pe președinte cum comentează votul dat de procurorul general Cristina Chiriac în ședința CSM și dacă „reformarea Justiției”, văzută de la Cotroceni, își păstrează valabilitatea. Nicușor Dan i-a precizat lui Ovidiu Vanghele că – ținând cont de toate injuriile pe care jurnalistul i le-a adus de-a lungul timpului – i-a interzis acestuia accesul la conferințele de presă de la Cotroceni. „Dumneavoastră nu o să mai veniți și nu o să mai puneți întrebări în acest mandat”, i-a transmis Nicușor Dan lui Ovidiu Vanghele.

Ovidiu Vanghele este unul dintre jurnaliștii care au fost prezenți la recepția dată de Nicușor Dan în curtea Palatului Cotroceni. Evenimentul a avut loc în mai 2025, atunci când Nicușor Dan a primit votul românilor pentru mandatul de președinte al României.

Sondaj Gândul

A procedat corect Nicușor Dan când l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de la Cotroceni?

Vezi rezultate

Loading ...

Surprinzător, însă, Ovidiu Vanghele l-a „țintit” în foarte multe rânduri pe Nicușor Dan, în podcastul „Judecata de Acum” sau pe pagina sa de Facebook.

Injuriile și jignirile la adresa președintelui României au devenit, practic, un laitmotiv în discursul lui Ovidiu Vanghele.

Ovidiu Vangele (stânga), la Palatul Cotroceni, după învestirea lui Nicușor Dan în funcția de președinte al României

Gândul prezintă lista lungă a injuriilor și jignirilor pe care Ovidiu Vanghele i le-a adus președintelui până în momentul în care acesta i-a blocat accesul la conferințele de presă.

Podcastul „Judecata de Acum”: „Imbecil”, „delir dement”, „pierzanie mentală”, „farsor”

În podcastul „Judecata de Acum” – în perioada 08 aprilie – 22 octombrie 2026 -, jurnalistul Ovidiu Vanghele l-a etichetat pe președintele Nicușor Dan, în repetate rânduri, drept „imbecil”. A mai spus că acesta este un „farsor” și că suferă de un „delir dement”.

Cuvântul „imbecil” / „imbecilă” apare în mod explicit, fiind folosit de mai multe ori la adresa deciziilor și poziționărilor președintelui României.

  • „De ce e imbecilă poziționarea lui Nicușor Dan în acest moment…”
  • „Exprimarea lui e cu totul imbecilă…”
  • „Explicația e imbecilă pentru că ea nu poate servi ca argument…

Alte apelative și expresii dure / jignitoare folosite în aceeași emisiune:

  • „Delir dement” și „pierzanie mintală”;
  • „Farsor” („înseamnă că este un farsor, eu nu pot să cred că un om cu asemenea căpățână nu poate să vadă ridicolul acestor argumente”);
  • „Deconectat / decuplat de la planeta Pământ”;
  • „Ne-a scuipat între ochi în loc să facă reforme”;
  • „Am ajuns să fim luați de proști”.

Ovidiu Vanghele

Ovidiu Vanghele, despre Nicușor Dan: „Ticălos, scoate ce e mai purulent în el”

Jignirile lui Ovidiu Vanghele la adresa lui Nicușor Dan – președintele României – nu s-au oprit aici, iar lista continuă.

  • „Ticălos” / „Ticăloșie”

Folosit direct cu privire la numirile făcute în Justiție: „Numirea Cristinei Chiriac e adevărata ticăloșie… Nu poți simplu… e ticălos”, respectiv „Nu știu dacă e mai simpatic Bolojan sau mai ticălos Nicușor”.

  • „Zâmbind aproape tâmp”

Descrierea reacției sale la depunerea jurământului guvernului: „L-am văzut pentru prima oară pe Nicușor Dan zâmbind iar cu gura până la urechi, aproape tâmp așa”.

  • „Delir dement” și „pierzanie mintală”

 „…să continue într-un delir așa dement… al doilea maxim moment de pierzanie mintală produs de acest individ”.

  • „Scoate ce e mai purulent din el”

Referire la conferințele sau aparițiile sale de la ore târzii: „La 11:00 noaptea se întinde un picuț la vorbă… și scoate ce e mai rău și mai purulent efectiv din el”.

  • „Prostește publicul în ultimul hal”

Reproșul că își justifică deciziile prin argumente nesincere: „Ori a fost prostit în ultimul hal pe tema asta, ori încearcă să ne prostească în ultimul hal”.

  • Despre consecințele deciziilor lui Nicușor Dan

„…jocul politic al lui Nicușor Dan, valul de mizerie politică ridicat de acțiunile președintelui Nicușor Dan l-au dus pe Marian Neacșu înapoi la Palatul Victoria

  • Despre discursul triumfalist în plină criză

„…să vii în acest căcat care se numește program…”, a spus Ovidiu Vanghele.

Nicușor Dan, președintele României, jignit constant de jurnalistul Ovidiu Vanghele / Foto – Mediafax

„Bisericuța” lui Nicușor Dan, „un președinte nefericit într-o țară nefericită”

Termenii licențioși au fost folosiți de jurnalistul Ovidiu Vanghele în cadrul mai multor ediții ale podcastului pe care îl realizează împreună cu jurnalistul Vlad Stoicescu (platforma Dela0.ro):

  1. Un președinte fericit într-o nefericită de țară: cum falsifică N. Dan cariera procuroarei Chiriac – aprilie 2026
  2. Omul din oglindă. Și o judecată despre omenie | JUDECATA DE ACUM #29
  3. „Refuzând demiterea lui Pahonțu, președintele nu mai e de partea democrației” | JUDECATA DE ACUM #34 – septembrie 2026
  4. „Bisericuța” lui Nicușor Dan | JUDECATA DE ACUM #35 – septembrie 2026
  5. Crezul de la Cotroceni: Alegerile dăunează grav societății! | JUDECATA DE ACUM #38 – octombrie 2026
  6. Gata scamatoria! Criza a pierit ca un fum, țara a rămas cu mâinile goale | JUDECATA DE ACUM #41 – octombrie 2026
  7. Yesmeni și sicofanți: prăbușirea MAGA lasă în offsaid toată elita de la București | JUDECATA DE ACUM #43 – noiembrie 2026

În data de 22 octombrie 2026, Ovidiu Vanghele l-a comparat pe președintele Nicușor Dan cu o… capră.

„L-am constatat pe președintele Nicușor Dan, cel ajuns la Cotroceni cu un mandat reformist, sărind ca o capră prin Sala Unirii cu ocazia depunerii jurământului de către membrii Cabinetului Luca Niculescu…”, a spus jurnalistul care nu mai are acces la conferințele de presă susținute de Nicușor Dan.

Ovidiu Vanghele, pe pagina de Facebook: „Un gunoi, un netrebnic de președinte”

Pe pagina sa de Facebook, Ovidiu Vanghele l-a suspus unui adevărat „bombardament” pe președintele Nicușor Dan, iar episoadele prezentate de Gândul vorbesc de la sine.

Pentru jurnalistul Ovidiu Vanghele, șeful statului este un „gunoi”, „un netrebnic de președinte” și un „nemernic”. Nicușor Dan ar fi „deficient” și ar minți „ca o gazetă proastă”.

Vanghele: „Omu’ pare să fie atât de prăjit, cel mai abject om politic în viață”

Jignirile la adresa președintelui României continuă. Pentru Ovidiu Vanghele, Nicușor Dan este un „deficient de președinte”, unul care pare a fi „prăjit”.

Vanghele nu s-a ferit în a-l eticheta pe președintele României drept „cel mai abject om politic în viață”.

În ultimă instanță, jurnalistul Ovidiu Vanghele – căruia Nicușor Dan i-a interzis accesul la Cotroceni – a „recidivat”, iar jignirile la adresa președintelui au continuat.

Nicușor Dan, a mai scris jurnalistul pe Facebook, este „o rușine de om”, `ceva de râsu` lumii care îl urmărește pe Facebook”.

Comentarii 3

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

Gândul de VremeVremea la extreme. ANM anunță cod portocaliu de ploi torențiale și temperaturi de vară în noiembrie. Unde se vor înregistra, astăzi, chiar și 27 de grade
10:05
Vremea la extreme. ANM anunță cod portocaliu de ploi torențiale și temperaturi de vară în noiembrie. Unde se vor înregistra, astăzi, chiar și 27 de grade
ANALIZA de 10Planuri pe termen lung la Kremlin. Rusia pune la bătaie 10 miliarde de dolari din bugetul federal pentru a obține controlul total în Ucraina ocupată
10:00
Planuri pe termen lung la Kremlin. Rusia pune la bătaie 10 miliarde de dolari din bugetul federal pentru a obține controlul total în Ucraina ocupată
INEDITHoț de cai, identificat de polițiști după forma urechii. „Helixul superior prezintă aceeași curbură, antitragusul este oblic”
09:43
Hoț de cai, identificat de polițiști după forma urechii. „Helixul superior prezintă aceeași curbură, antitragusul este oblic”
MILITARNordul Îndepărtat, miză uriașă. Strategia arctică a Rusiei și Chinei complică planurile de securitate ale NATO
09:00
Nordul Îndepărtat, miză uriașă. Strategia arctică a Rusiei și Chinei complică planurile de securitate ale NATO
REACȚIEMihai Fifor îi ia apărarea lui Nicușor Dan, după ce președintele a spus că PNL și USR nu puteau guverna fără PSD: O necesară întoarcere la realism politic
15:34
Mihai Fifor îi ia apărarea lui Nicușor Dan, după ce președintele a spus că PNL și USR nu puteau guverna fără PSD: O necesară întoarcere la realism politic
INFRASTRUCTURĂExercițiu complex de intervenție în situații de urgență în tunelul Momaia de pe Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu-Pitești. Cristian Pistol (CNAIR): Urmează testele finale
14:35
Exercițiu complex de intervenție în situații de urgență în tunelul Momaia de pe Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu-Pitești. Cristian Pistol (CNAIR): Urmează testele finale
Mediafax
SURSE Ce șanse are Dacian Cioloș să preia conducerea Francofoniei. Negocieri pe ultima sută de metri, calcule din culise și principala rivală a fostului premier
Digi24
Grindeanu anunță desființarea a cel puțin 100 de instituții și companii de stat
Cancan.ro
Patronul și Claudia Ion, relație confirmată! Omul de afaceri scoate la iveală detalii despre povestea de amor: 'Mocăniță mă poate contacta dacă are vreo nelămurire'
Prosport.ro
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
Adevarul
De ce se împrumută România când ar putea încasa zeci de miliarde din taxe. Năsulea: „Nimeni nu are curaj”
Mediafax
O membră CNA îi ia apărarea lui Nicușor Dan în scandalul jurnalistului interzis la Cotroceni și acuză presa de agresivitate. Alți membri atrag atenția asupra unui precedent periculos
Click
Ce vor face Gabi Torje și Alin Alexuc cu banii câștigați la Asia Express: „Nu sunt chiar atât de mulți!”
Digi24
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile eurodeputatului care conduce grupul de lucru din partid
Cancan.ro
Ilinca Vandici, dată în judecată de fostul soț! Ce îi cere Andrei Neacșu
Ce se întâmplă doctore
Cuplul celebru de la Insula Iubirii care a DIVORȚAT în secret! Nu mai e cale de întoarcere: „A răsărit soarele pe strada mea”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Roverul Perseverance tocmai a realizat cea mai lungă călătorie pe o altă lume
Mediafax Italia
„Tata mă violează”. Un român acuzat de abuz sexual chiar de fiica lui
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
ULTIMA ORĂNicușor Dan, interviu în Financial Times. Președintele propune ca România și SUA să împărtă costurile menținerii militarilor americani în țară
14:02
Nicușor Dan, interviu în Financial Times. Președintele propune ca România și SUA să împărtă costurile menținerii militarilor americani în țară
EVENIMENTJames Heckman, antreprenorul american care a colaborat cu Yahoo și News Corp, vine la Forum Europa, organizat de AUR la Palatul Parlamentului
13:56
James Heckman, antreprenorul american care a colaborat cu Yahoo și News Corp, vine la Forum Europa, organizat de AUR la Palatul Parlamentului
FLASH NEWSCând va fi lansat portofelul de identitate digitală. Anunțul făcut de premierul Luca Niculescu
13:45
Când va fi lansat portofelul de identitate digitală. Anunțul făcut de premierul Luca Niculescu
FLASH NEWSPremierul Luca Niculescu, primit de Majestatea Sa Margareta la Palatul Elisabeta, vineri. Va lua dejunul alături de Familia Regală
13:42
Premierul Luca Niculescu, primit de Majestatea Sa Margareta la Palatul Elisabeta, vineri. Va lua dejunul alături de Familia Regală
NEWS ALERTDin nou RO-Alert în Tulcea. Două avioane F-18 au fost ridicate de la sol, după detectarea unei ținte în apropiere de Sulina
13:31
Din nou RO-Alert în Tulcea. Două avioane F-18 au fost ridicate de la sol, după detectarea unei ținte în apropiere de Sulina
MILITARMomentul când șeful Pentagonului este mustrat de un militar de gardă de la Mormântul Ostașului Necunoscut. Pete Hegseth, surprins că a încălcat regulile de decență
13:20
Momentul când șeful Pentagonului este mustrat de un militar de gardă de la Mormântul Ostașului Necunoscut. Pete Hegseth, surprins că a încălcat regulile de decență

Cele mai noi

Trimite acest link pe