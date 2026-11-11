Fratele lui Viktor Orban a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind suspect într-un dosar de trafic de persoane

Tribunalul Districtual Central din Budapesta a dispus miercuri arestarea preventivă pentru o lună a lui Áron Orbán pentru trafic de persoane. Pe 9 noiembrie, el a fost reținut. Un alt suspect a fost plasat sub supraveghere judiciară, în timp ce un al patrulea va fi cercetat în stare de libertate.

Fratele fostului prim-ministru Viktor Orbán și complicii săi sunt suspectați de trafic de persoane comis în formă continuată (ca activitate comercială) și în cadrul unui grup infracțional organizat.



Sondaj Gândul A procedat corect Nicușor Dan când l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de la Cotroceni? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

În cazul celor trei suspecți vizați de măsurile preventive, instanța a concluzionat că există riscul de sustragere de la urmărirea penală.

Patru suspecți în dosar

În acest context, s-a avut în vedere gravitatea deosebită a infracțiunii investigate, cuantumul pedepsei ce poate fi aplicată în caz de dovedire a vinovăției, precum și rețeaua extinsă de contacte externe a acuzaților, a precizat purtătorul de cuvânt.

Presa a publicat imagini cu mașină de poliție care i-a transportat pe unul dintre suspecți când a ieșit din clădirea Tribunalului Districtual Central din Buda, la 11 noiembrie 2026, potrivit MTI.

Conform evaluării instanței, în cazul celui de-al treilea suspect, prezența la proceduri este asigurată și prin aplicarea supravegherii judiciare. Suspectul este obligat să poarte o brățară de monitorizare electronică și nu are voie să părăsească țara timp de patru luni, a declarat Gergő Bozó.

Fratele fostului premier riscă până la 10 ani de închisoare

Purtătorul de cuvânt a adăugat că decizia instanței nu este definitivă.Parchetul General al Capitalei a propus arestarea preventivă pentru toți cei patru suspecți.

În propunere s-a menționat că infracțiunea imputată suspecților are o gravitate deosebită, iar pedeapsa prevăzută de lege în caz de dovedire, închisoare de la cinci la zece ani.

De asemenea, pe baza datelor disponibile, suspecții dispun de o rețea extinsă de legături în străinătate.

Având în vedere toate acestea, se poate concluziona în mod rezonabil că prezența acuzaților în procesul penal poate fi asigurată doar prin arestarea lor preventivă, a scris parchetul.

Aron Orban, acuzat că a primit mită de la 100 de vietnamezi să treacă ilegal frontiera Ungariei

Potrivit acuzațiilor, începând din anul 2022, Áron Orbán, partenera sa de viață și doi complici au ajutat, în scopul obținerii de foloase materiale și în formă continuată, cel puțin 100 de cetățeni vietnamezi să treacă ilegal frontiera de stat.

Membrii grupului au oferit sprijin în obținerea de vize la reprezentanțele diplomatice maghiare, solicitând în schimb o taxă de recrutare de persoană. Sumele încasate au fost împărțite între presupușii autori.

În unele cazuri, în cererile de viză se menționa ca scop al călătoriei un curs de scurtă durată în Ungaria, însă majoritatea celor vizați nu au participat la niciun astfel de curs. Biroul Național de Investigații, împreună cu Oficiul Național de Recuperare a Activelor și Protecție a Bunurilor (NVVH), a efectuat percheziții luni dimineață în mai multe zone din Budapesta, Fót și Dunakeszi.

Pe lângă reținerea suspecților, polițiștii au ridicat toate dispozitivele, documentele și datele electronice care pot servi ca probe în dosarul de trafic de persoane și în cel de corupție.

Sursa Foto: Fidesz/Profimedia/MTI