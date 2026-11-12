Prima reacție a unui oficial UE în privința unirii dintre Republica Moldova și România: „Este exclusiv decizia voastră”

Republica Moldova își poate decide singură viitorul și modul în care va ajunge în Uniunea Europeană. Este răspunsul comisarei europene pentru Extindere, Marta Kos, întrebată dacă unirea cu România ar putea reprezenta un „plan B” pentru integrarea europeană, în cazul în care țara vecină ar întâmpina obstacole în acest proces. Este prima declarație a unui înalt oficial UE privind reîntregirea dintre cele două maluri ale Prutului.

„Aceasta este o chestiune asupra căreia doar dumneavoastră puteți decide. Este exclusiv decizia dumneavoastră”, a declarat Marta Kos în cadrul emisiunii „Новая неделя” (n.red. Săptămâna nouă) de la TV8.

Sondaj Gândul A procedat corect Nicușor Dan când l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de la Cotroceni? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Oficialul UE a menționat că, în prezent, Republica Moldova își armonizează legislația națională cu normele europene pentru a deveni membră a Uniunii Europene: „Dar modul în care veți adera este decizia voastră”.

Anterior, o poziție similară a exprimat și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Comentând discuțiile despre așa-numitul „plan B”, șefa Parlamentului European a subliniat că Republica Moldova „trebuie să-și decidă singură viitorul”.

Totodată, Roberta Metsola a precizat că, în pofida tentativelor de destabilizare și a campaniilor de dezinformare, cetățenii Republicii Moldova continuă să susțină parcursul european.

Maia Sandu: „Vreau ca țara mea să fie în siguranță”

Săptămâna trecută, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit din nou despre potențiala reunificare cu România a Moldovei de peste Prut.

Președinta Maia Sandu a fost întrebată într-un interviu acordat publicației maghiare Válasz Online, despre afirmațiile sale anterioare, potrivit cărora, ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România în contextul unui referendum.

„Vreau ca țara mea să fie în siguranță și vreau ca țara mea să fie liberă. Imaginați-vă că Rusia se apropie de granițele voastre. Trebuie să căutați soluții, chiar dacă acestea vi se pot părea neobișnuite”, a declarat Maia Sandu.

Galerie foto: Facebook / Maia Sandu