Darryl Nirenberg, Ambasadorul Statelor Unite în România, a participat la o ediție specială AGORA Talks, dedicată Parteneriatului Strategic româno-american

Centrul AGORA pentru Democrație a organizat marți, 10 noiembrie 2026, la Clubul Diplomatic București, o ediție specială AGORA Talks. E.S. Darryl Nirenberg, Ambasadorul SUA în România, a fost invitat într-un dialog dedicat viitorului relației transatlantice dintre cele două țări.

Tema ediției a fost Parteneriatul Strategic România-Statele Unite: valori comune, viitor comun. La eveniment au fost prezenți aproximativ 100 de tineri lideri ai României din sectorul public, mediul privat, societatea civilă și mediul academic, transmite Centrul AGORA pentru Democrație.

Moderatorii discuției au fost Alexandru Manda, fondator și președinte al Centrului AGORA pentru Democrație, și Eliza Chirilă, parte a comunității AGORA Talks.

Seara a debutat cu o reflecție asupra semnificației pe care America a avut-o de-a lungul timpului pentru generații de români care au trăit în comunism, fiind percepută drept un simbol al libertății. Această aspirație a contribuit la apropierea României de Occident, concretizată prin aderarea la NATO și dezvoltarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite. Pornind de la acest context, discuția s-a concentrat asupra valorilor care stau astăzi la baza relației dintre cele două națiuni și asupra felului în care acestea influențează proiectele și obiectivele comune.

30 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic România-Statele Unite

În 2027 se împlinesc 30 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic România-Statele Unite. Cu ocazia acestei aniversări, Ambasadorul Darryl Nirenberg a primit din partea Centrului AGORA pentru Democrație o fotografie a Președintelui Emil Constantinescu alături de Președintele Bill Clinton, surprinsă la București la momentul anunțării Parteneriatului Strategic, semnată de Președintele Constantinescu, un cadou simbolic, dar care semnifică legătura durabilă dintre cele două țări.

Discuțiile au abordat principalele teme care definesc relația bilaterală într-un context marcat de transformări importante ale arhitecturii de securitate euro-atlantice. Printre subiectele analizate s-au numărat viitorul Parteneriatului Strategic, în perspectiva aniversării a 30 de ani de la lansare, și oportunitățile de dezvoltare a cooperării dincolo de dimensiunea apărării; conceptul NATO 3.0 și perspectivele prezenței militare americane în România; securitatea Mării Negre, atât din perspectiva provocărilor de securitate, cât și a potențialului său economic, ca rută de legătură cu regiunea Caucazului, Asia Centrală și Orientul Mijlociu; precum și importanța relațiilor interumane și a schimburilor educaționale în consolidarea alianțelor pe termen lung.

Ideile centrale ale discuției

Una dintre cele mai importante idei care au traversat întregul dialog a fost rolul tinerei generații în continuarea și dezvoltarea parteneriatului româno-american. Această responsabilitate capătă o semnificație aparte într-un an cu valoare simbolică pentru ambele națiuni: Statele Unite marchează 250 de ani de la întemeiere, în timp ce Parteneriatul Strategic româno-american împlinește trei decenii.

De asemenea, a existat și o sesiune de întrebări, prilej cu care tinerii prezenți au discutat direct cu reprezentantul diplomației americane la București.

Prin intermediul acestui eveniment, Centrul AGORA pentru Democrație își reafirmă angajamentul de a cultiva relația transatlantică și de a conecta tinerii lideri ai României cu partenerii strategici ai țării, într-un moment definitoriu pentru viitorul securității europene.

Foto: Centrul AGORA pentru Democrație