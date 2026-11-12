Prima pagină » Actualitate » Darryl Nirenberg, Ambasadorul Statelor Unite în România, a participat la o ediție specială AGORA Talks, dedicată Parteneriatului Strategic româno-american

Darryl Nirenberg, Ambasadorul Statelor Unite în România, a participat la o ediție specială AGORA Talks, dedicată Parteneriatului Strategic româno-american

Darryl Nirenberg, Ambasadorul Statelor Unite în România, a participat la o ediție specială AGORA Talks, dedicată Parteneriatului Strategic româno-american
Galerie Foto 6
Foto: Centrul AGORA pentru Democrație
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Centrul AGORA pentru Democrație a organizat marți, 10 noiembrie 2026, la Clubul Diplomatic București, o ediție specială AGORA Talks. E.S. Darryl Nirenberg, Ambasadorul SUA în România, a fost invitat într-un dialog dedicat viitorului relației transatlantice dintre cele două țări.

Tema ediției a fost Parteneriatul Strategic România-Statele Unite: valori comune, viitor comun. La eveniment au fost prezenți aproximativ 100 de tineri lideri ai României din sectorul public, mediul privat, societatea civilă și mediul academic, transmite Centrul AGORA pentru Democrație.

Moderatorii discuției au fost Alexandru Manda, fondator și președinte al Centrului AGORA pentru Democrație, și Eliza Chirilă, parte a comunității AGORA Talks.

Seara a debutat cu o reflecție asupra semnificației pe care America a avut-o de-a lungul timpului pentru generații de români care au trăit în comunism, fiind percepută drept un simbol al libertății. Această aspirație a contribuit la apropierea României de Occident, concretizată prin aderarea la NATO și dezvoltarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite. Pornind de la acest context, discuția s-a concentrat asupra valorilor care stau astăzi la baza relației dintre cele două națiuni și asupra felului în care acestea influențează proiectele și obiectivele comune.

Foto: Centrul AGORA pentru Democrație

Foto: Centrul AGORA pentru Democrație

30 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic România-Statele Unite

În 2027 se împlinesc 30 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic România-Statele Unite. Cu ocazia acestei aniversări, Ambasadorul Darryl Nirenberg a primit din partea Centrului AGORA pentru Democrație o fotografie a Președintelui Emil Constantinescu alături de Președintele Bill Clinton, surprinsă la București la momentul anunțării Parteneriatului Strategic, semnată de Președintele Constantinescu, un cadou simbolic, dar care semnifică legătura durabilă dintre cele două țări.

Discuțiile au abordat principalele teme care definesc relația bilaterală într-un context marcat de transformări importante ale arhitecturii de securitate euro-atlantice. Printre subiectele analizate s-au numărat viitorul Parteneriatului Strategic, în perspectiva aniversării a 30 de ani de la lansare, și oportunitățile de dezvoltare a cooperării dincolo de dimensiunea apărării; conceptul NATO 3.0 și perspectivele prezenței militare americane în România; securitatea Mării Negre, atât din perspectiva provocărilor de securitate, cât și a potențialului său economic, ca rută de legătură cu regiunea Caucazului, Asia Centrală și Orientul Mijlociu; precum și importanța relațiilor interumane și a schimburilor educaționale în consolidarea alianțelor pe termen lung.

Ideile centrale ale discuției

Una dintre cele mai importante idei care au traversat întregul dialog a fost rolul tinerei generații în continuarea și dezvoltarea parteneriatului româno-american. Această responsabilitate capătă o semnificație aparte într-un an cu valoare simbolică pentru ambele națiuni: Statele Unite marchează 250 de ani de la întemeiere, în timp ce Parteneriatul Strategic româno-american împlinește trei decenii.

De asemenea, a existat și o sesiune de întrebări, prilej cu care tinerii prezenți au discutat direct cu reprezentantul diplomației americane la București.

Prin intermediul acestui eveniment, Centrul AGORA pentru Democrație își reafirmă angajamentul de a cultiva relația transatlantică și de a conecta tinerii lideri ai României cu partenerii strategici ai țării, într-un moment definitoriu pentru viitorul securității europene.

Foto: Centrul AGORA pentru Democrație

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ALERTĂRata anuală a inflaţiei a ajuns la 6,9. Românii câștigă mai mult, dar își permit mai puțin
11:27
Rata anuală a inflaţiei a ajuns la 6,9. Românii câștigă mai mult, dar își permit mai puțin
RETAILSuper promoție la Lidl. Jamonul Serrano întreg a fost redus cu 13%. Cât ajunge acum să coste delicatesa preferată de români
11:25
Super promoție la Lidl. Jamonul Serrano întreg a fost redus cu 13%. Cât ajunge acum să coste delicatesa preferată de români
FLASH NEWSPrima reacție a unui oficial UE în privința unirii dintre Republica Moldova și România: „Este exclusiv decizia voastră”
11:19
Prima reacție a unui oficial UE în privința unirii dintre Republica Moldova și România: „Este exclusiv decizia voastră”
PERICOL„Șantierul groazei”, în Oradea. Bihorenii reclamă riscurile la care sunt supuși pietonii care merg pe lângă șantierul Pasajului Crișul
10:29
„Șantierul groazei”, în Oradea. Bihorenii reclamă riscurile la care sunt supuși pietonii care merg pe lângă șantierul Pasajului Crișul
REACȚIEToni Neacșu lămurește aspectele legale ale scandalului de cenzură de la Cotroceni: „Președintele nu este sculerul Ghiță”
10:24
Toni Neacșu lămurește aspectele legale ale scandalului de cenzură de la Cotroceni: „Președintele nu este sculerul Ghiță”
INEDITHoț de cai, identificat de polițiști după forma urechii. „Helixul superior prezintă aceeași curbură, antitragusul este oblic”
09:43
Hoț de cai, identificat de polițiști după forma urechii. „Helixul superior prezintă aceeași curbură, antitragusul este oblic”
Mediafax
Generația Z își caută job: aproape 6 milioane de aplicări în doar 10 luni | Ce caută seniorii
Digi24
Grindeanu anunță desființarea a cel puțin 100 de instituții și companii de stat
Cancan.ro
Patronul și Claudia Ion, relație confirmată! Omul de afaceri scoate la iveală detalii despre povestea de amor: 'Mocăniță mă poate contacta dacă are vreo nelămurire'
Prosport.ro
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
Adevarul
De ce se împrumută România când ar putea încasa zeci de miliarde din taxe. Năsulea: „Nimeni nu are curaj”
Mediafax
Simion îl pune la zid pe Nicușor Dan! Acuzații de „cameleonism” și ordin pentru blocarea protestului AUR
Click
Cele două zodii pentru care urmează transformări în toate sectoarele vieții, între 14 și 29 noiembrie. Au un înger păzitor care le veghează la tot pasul
Digi24
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile eurodeputatului care conduce grupul de lucru din partid
Cancan.ro
Ilinca Vandici, dată în judecată de fostul soț! Ce îi cere Andrei Neacșu
Ce se întâmplă doctore
Pensia încasată de Rică Răducanu la 80 de ani. Ce sumă infimă îi plătește statul român fostului portar de la Rapid?
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cine a inventat detergentul de rufe?
Mediafax Italia
„Tata mă violează”. Un român acuzat de abuz sexual chiar de fiica lui
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
VIDEOSorin Grindeanu prezintă scuze publice pentru opulența de la botezul la care a fost naș: „Am certitudinea că imaginea transmisă de noi a fost una că suntem rupți de realitate”
11:17
Sorin Grindeanu prezintă scuze publice pentru opulența de la botezul la care a fost naș: „Am certitudinea că imaginea transmisă de noi a fost una că suntem rupți de realitate”
FLASH NEWSSurse PSD: Marian Neacșu va prezenta luni primul draft privind reorganizarea administrativ-teritorială și a companiilor de stat
10:52
Surse PSD: Marian Neacșu va prezenta luni primul draft privind reorganizarea administrativ-teritorială și a companiilor de stat
FLASH NEWSPolitico: Trump schimbă strategia negocierilor cu Rusia și vrea Europa la masă. Ce urmărește Putin și care este miza pentru NATO
10:42
Politico: Trump schimbă strategia negocierilor cu Rusia și vrea Europa la masă. Ce urmărește Putin și care este miza pentru NATO
ULTIMA ORĂGeorge Simion anunță un protest, sâmbătă, în fața Primăriei Capitalei, după ce Ciprian Ciucu a refuzat avizarea manifestației pentru Călin Georgescu
10:05
George Simion anunță un protest, sâmbătă, în fața Primăriei Capitalei, după ce Ciprian Ciucu a refuzat avizarea manifestației pentru Călin Georgescu
Gândul de VremeVremea la extreme. ANM anunță cod portocaliu de ploi torențiale și temperaturi de vară în noiembrie. Unde se vor înregistra, astăzi, chiar și 27 de grade
10:05
Vremea la extreme. ANM anunță cod portocaliu de ploi torențiale și temperaturi de vară în noiembrie. Unde se vor înregistra, astăzi, chiar și 27 de grade
ANALIZA de 10Planuri pe termen lung la Kremlin. Rusia pune la bătaie 10 miliarde de dolari din bugetul federal pentru a obține controlul total în Ucraina ocupată
10:00
Planuri pe termen lung la Kremlin. Rusia pune la bătaie 10 miliarde de dolari din bugetul federal pentru a obține controlul total în Ucraina ocupată

Cele mai noi

Trimite acest link pe