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Începe procesul lui Marian Vanghelie în dosarul „Economat 1”. Tribunalul București a decis începerea judecății pe fond. Fostul edil este acuzat de un prejudiciu de 45 de milioane de euro

Începe procesul lui Marian Vanghelie în dosarul „Economat 1”. Tribunalul București a decis începerea judecății pe fond. Fostul edil este acuzat de un prejudiciu de 45 de milioane de euro
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Tribunalul București a dispus începerea judecății în dosarul Economat 1, în care fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru fapte de corupție, alături de alte zeci de persoane și societăți comerciale. Decizia nu este definitivă.

Decizia a fost pronunțată miercuri, 11 noiembrie, după ce instanța a respins cererile și excepțiile formulate de mai mulți inculpați. Judecătorii au constatat legalitatea rechizitoriului întocmit de DNA, precum și a administrării probelor și a actelor de urmărire penală.

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Care sunt acuzațiile procurorilor

Marian Daniel Vanghelie, consilier în cadrul Consiliului Local Sector 5 București la data faptelor, este acuzat de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată (patru acte materiale), săvârșită în vederea obținerii unui avantaj patrimonial de către altul.

În același dosar, V.P., administrator al societății GAMES & SPORTS DISTRIBUTION ROMÂNIA SRL, este acuzat de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată (trei acte materiale), săvârșită în vederea obținerii unui avantaj patrimonial de către altul.

D.N.E., administrator al societății STAR PRO CENTER INTL SRL, este acuzat de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, săvârșită în vederea obținerii unui avantaj patrimonial de către altul.

De asemenea, P.M., administrator al unei societăți comerciale, este acuzat de delapidare cu consecințe deosebit de grave și favorizarea făptuitorului.

Marian Lupașcu, director general al societății Amenajare Edilitară și Salubrizare SA la data faptelor, este acuzat de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Loredana Ionela Zidărescu, șef al Serviciului Achiziții și ulterior director de investiții și achiziții în cadrul societății Amenajare Edilitară și Salubrizare SA, este acuzată de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave.

În dosar sunt inculpate și două societăți comerciale. GAMES & SPORTS DISTRIBUTION ROMÂNIA SRL, administrată în fapt de Marian Vanghelie, este acuzată de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată (trei acte materiale), săvârșită în vederea obținerii unui avantaj patrimonial de către altul.

La rândul său, STAR PRO CENTER INTL SRL este acuzată de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, săvârșită în vederea obținerii unui avantaj patrimonial de către altul.

Marian Vanghelie, acuzat de complicitate la abuz în serviciu

Potrivit procurorilor DNA, Marian Vanghelie, care ocupa la momentul faptelor funcția de consilier în cadrul Consiliului Local Sector 5, l-ar fi ajutat pe Marian-Leonard Petre, fost director general al Economat Sector 5, să cumpere produse alimentare și nealimentare la prețuri mai mari decât cele practicate pe piață.

Anchetatorii susțin că operațiunile ar fi avut loc în perioada 2016-2017 și ar fi urmărit obținerea unor avantaje financiare pentru societatea Games & Sports Distribution România SRL, administrată în fapt de Vanghelie, prin intermediul firmei Star Pro Center INTL SRL.

Valoarea totală a produselor achiziționate s-ar fi ridicat la aproximativ 139,8 milioane de lei. Printre acestea se aflau și patinoare artificiale, care nu aveau legătură cu activitatea societății Economat, dar și produse alimentare din gama premium.

Procurorii arată că societatea fusese înființată de Primăria Sectorului 5 pentru a sprijini persoanele vulnerabile, prin comercializarea unor produse alimentare standard la prețuri reduse. DNA susține că plățile pentru bunurile cumpărate ar fi fost efectuate fără viza de control financiar preventiv, ceea ce ar fi provocat societății Economat Sector 5 un prejudiciu de aproximativ 119,5 milioane de lei.

Ce a decis Tribunalul București

Încheierea instanței arată că judecătorii au respins ca neîntemeiate cererile și excepțiile formulate de inculpații Marian-Leonard Petre, Marian Lupașcu, Loredana Ionela Zidărescu, Mihaela Preda, Marian Vanghelie și Paul Vanghelie.

Tribunalul București a constatat legalitatea rechizitoriului întocmit de DNA, precum și a administrării probelor și a actelor de urmărire penală. În consecință, instanța a dispus începerea judecății pentru toate persoanele și societățile trimise în judecată. Totodată, judecătorii au menținut măsurile asigurătorii instituite în cauză pentru recuperarea prejudiciilor. Decizia poate fi contestată în termen de trei zile de la comunicare.

„Respinge, ca neîntemeiate, cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii Petre Marian-Leonard, Lupaşcu Marian, Zidărescu Loredana Ionela, Preda Mihaela, Vanghelie Marian-Daniel şi Vanghelie Paul. (…) Constată (…) legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 22/1/P/2020/d9 din data de 09.12.2024, emis de (…) Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei, precum şi legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.

Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii: (…) Vanghelie Marian-Daniel (…) trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată – 4 acte materiale, săvârşită în vederea obţinerii unui avantaj patrimonial pentru altul (…) Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare”, se arată în încheierea pronunțată de Tribunalul București.

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