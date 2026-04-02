Prima pagină » Lifestyle » Alimentele banale cu beneficii surprinzătoare: un ardei gras conține de trei ori mai multă vitamina C decât o portocală

Alimentele banale cu beneficii surprinzătoare: un ardei gras conține de trei ori mai multă vitamina C decât o portocală

Ardeiul gras, cartoful sau chiar ciocolata neagră ascund beneficii nutriționale care bat miturile clasice despre alimentație. Un ardei gras roșu conține de trei ori mai multă vitamina C decât o portocală.

Ardeiul gras conține de trei ori mai multă vitamina C decât o portocală

Ardeiul gras este una dintre cele mai bogate surse naturale de vitamina C, depășind adesea citricele precum portocalele. Acesta este esențial pentru întărirea sistemului imunitar, producția de colagen și protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Un singur ardei gras roșu poate conține de până la trei ori mai multă vitamina C decât o portocală. 100 de grame de ardei gras conține aproximativ 180 miligrame de vitamina C pe când 100 de grame de portocală conține aproximativ 60 de miligrame de Vitamina C.

O cană de ardei gras crud oferă aproximativ 117 mg de vitamina C, ceea ce reprezintă aproape de două ori necesarul zilnic recomandat.

Totuși, există diferențe de culoare. Deși toți ardeii grași sunt nutritivi, ardeiul roșu este, în general, cel mai bogat în vitamina C și antioxidanți, urmat de cel galben și verde.

Pentru a beneficia la maximum de conținutul de vitamina C, specialiștii ne recomandă să consumăm ardeiul gras în stare crudă.

Ciocolata neagră are mai mulți antioxidanți decât afinele

Ciocolata neagră, cu un procent ridicat de cacao, de 70-85%, conține o concentrație mai mare de antioxidanți, depășind afinele, care sunt recunoscute pentru acest beneficiu.

Ciocolata neagră este extrem de bogată în compuși bioactivi, inclusiv flavonoide și polifenoli, care acționează ca antioxidanți.

Pentru a beneficia de acești antioxidanți, este important ca ciocolata să aibă un conținut ridicat de cacao și o cantitate redusă de zahăr și grăsimi procesate.

Acești compuși ajută la reducerea tensiunii arteriale și îmbunătățesc sănătatea cardiovasculară.  100 de grame de afine conține 50 de grame de calorii. 100 de grame de ciocolată are peste 500 de calorii.

Un cartof copt are mai mult potasiu decât o banană medie

Un cartof copt de mărime medie oferă aproximativ 600-900 mg de potasiu, pe când o banană medie oferă aproximativ 350-450 mg de potasiu, esențial pentru buna funcționare a inimii.

Cartoful gătit simplu, fără prăjire este o sursă valoroasă nutritivă.

