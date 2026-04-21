Setarea termostatului în frigider este importantă, pentru ca alimentele să fie menținute la o temperatură optimă și să nu se altereze înainte de termen. Frigiderul este unul dintre aparatele electrocasnice care nu lipsesc dintr-o gospodărie. Piața actuală oferă modele cu funcții inteligente și care oferă chiar și compartimente în care legumele și fructele să se mențină cât mai proaspete. Totuși, un aspect important este temperatura din interior. Iată la câte grade să setezi frigiderul iarna și vara.

În cazul frigiderului, un aspect important reprezintă setarea temperaturii. Pentru ca alimentele să fie păstrate cât mai bine, în frigider, este important să aibă un mediu rece, potrivit. În general, specialiștii recomandă ca temperatura din frigider să fie între și 1 și 4 grade Celsius. Astfel, produsele alimentare se vor păstra în parametrul optim, iar bacteriilor nu li se oferă posibilitatea să se dezvolte.

La câte grade să setezi frigiderul iarna și vara

Totuși, este important ca temperatura să nu treacă de pragul de 5 grade Celsius. Altfel, alimentele vor începe să se strice mai repede. Pe de altă parte, congelatorul ar fi ideal să fie setat la -18 grade Celsius.

Pe de altă parte, nici cealaltă extremă nu ar fi benefică, susțin specialiștii. În sensul că nu ar trebui să fie temperatura mult prea scăzută în frigider (sub 1 grad), pentru că alimentele ar putea să înghețe, iar altele și-ar putea schimba textura. Lactalele și ouăle se află printre aceste alimente. De asemenea, există posibilitatea ca aparatul electrocasnic să consume mai mult, arată Click.

Altfel, iarna, când în casă este mai frig, frigiderul ar putea fi setat la 2-7 grade. Vara, temperatura ideală este între 1 și 4 grade Celsius.

