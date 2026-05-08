Motivul pentru care tot mai mulți oameni de succes „se pensionează” în plină glorie. De ce aleg liniștea în locul recunoașterii și faimei

De ce aleg liniștea în locul faimei și recunoașterii unii oameni de succes? Mulți dintre ei au început să se „pensioneze” la vârste „fragede”, lăsând în urmă viața agitată.

Motivul pentru care tot mai mulți oameni de succes „se pensionează” în plină glorie

Este și cazul comedianului Zakir Khan, care a renunțat la spectacole până în 2030, din cauza îngrijorărilor legate de sănătate, scrie indianexpress.com.

Un alt artist indian, Arijit Singh, a făcut un pas în spate și a spus că se va concentra pe bunăstarea sa.

Nu doar celebritățile renunță la cariere chiar în momentul de glorie, atunci când simt că „lipsește ceva”.

Există oameni cu profesii lăudabile, care au ieșit la „pensie” pentru a se liniști și a trăi mai mult.

Marinarii care au ales aventura

Fostul căpitan de marină Gaurav Gautam și soția lui au renunțat la locurile de muncă în toiul succesului profesional.

El în domeniul naval, ea în jurnalism, amândoi de mare anvergură. Totuși, nemulțumirea i-a făcut să nu mai meargă la muncă. „Eram trei persoane care creșteau în direcții diferite. Nu împreună”, a spus Gautam, referindu-se la el, soția sa și fiica Kaeya Riva Gautam.

În 2022, după ce au renunța la joburile foarte bine plătite, cei doi soți au pornit pe mare, la bordul unei ambarcațiuni, care a devenit casa lor permanentă.

Anisha a ales să nu se mai sacrifice pentru un loc de muncă

Anisha Rathore, fostă jurnalistă, a fost motivată nu de aventură, ci de extenuare. „Am simțit că mediul de lucru a fost capturat complet de stilul corporatist în India”. „Chiar și la guvern există această gândire corporatistă”.

Nopți nedormite. Apeluri în weekend. Disponibilitate permanentă. O regulă nescrisă că, atunci când te deloghezi imediat după program, faci dovada lipsei de angajament.

„Dacă nu răspunzi imediat, ești iresponsabil. Dacă vrei să pleci, este ca și cum le-ai cere să-și sacrifice viețile”.

„Se așteaptă să îți sacrifici viața personală, odihna, psihicul. Dar când vine vorba de apreciere și compensații, acea urgență dispare”, continuă tânăra. Nu a deranjat neapărat volumul de muncă, ci pierderea vocației. „Am simțit că nu mai am control asupra vieții mele. Cultura profesională a devenit atât de toxică, încât mi-a afectat psihicul. Eram tot timpul cuprinsă de anxietate”.

În urmă cu trei ani, femeia a ales să renunțe la serviciu. „Aveam nevoie de liniște”, explică jurnalista.

De ce renunță oamenii de succes la „tăvălug”

Dr. Rimpa Sakar, fondator al Sentier Wellness, din Mumbai, explică fenomenul recalibrării psihologice.

„Oamenii de succes au viziune pe termen lung. Mulți dintre ei recunosc că munca fără recuperare va duce în cele din urmă la extenuare, oboseală și detașare emoțională”.

„Diferența-cheie se află în intenție”, subliniază Sarkar. „Pauza duce la claritate și reinventare? Sau la o izolare și mai mare?”. Este important de conștientizat că decizia de a renunța la un loc de muncă nu este sinonimă cu lipsa ambiției, mai spune specialista.

