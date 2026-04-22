Supa consumată de cele mai longevive familii din lume. Cum se prepară

Voi știați care este supa consumată de cele mai longevive familii din lume? Este vorba despre un preparat care se face rapid, este delicios și bogat în nutrienți. Rețeta se află mai jos.

Se spune că familia cea mai longevivă din lume, Melis, mânca această delicioasă supă a longevității în fiecare zi. Familia trăia într-un sat izolat din Sardinia și avea o vârstă totală de peste 800 de ani. Supa consistentă și sănătoasă și-a câștigat acum faima ca unul dintre factorii cheie pentru o viață lungă și sănătoasă.

Este incredibil de nutritivă și delicioasă și foarte ușor de preparat, existând numeroase adaptări ale supei. Practic, poate fi preparată și după propriul gust. Aceasta conține legume de sezon, proaspete, chiar cultivate în grădină. De altfel, nu trebuie să lipsească fasolea și nici fregula, o pastă celebră din Sardinia.

„Se poate face cu legume de sezon din grădină, dar include întotdeauna fasole și fregula, o pastă prăjită din griș de mărimea unor pietricele, populară în Sardinia”, spune un specialist, arată The Mirror.

Ingrediente pentru supă:

O jumătate de cană de fasole fava uscată și decojită

O jumătate de cană de fasole pestriță „Cranberry” uscată

1/3 cană de năut uscat

Șapte linguri de ulei de măsline

O ceapă tocată

Doi morcovi tocați

Două tulpini de țelină tocate

Două lingurițe de usturoi tocat

O conservă de roșii

Trei cartofi, tăiați cubulețe

O cană și jumătate de fenicul tocat

Un sfert de cană de pătrunjel cu frunze plate, tocat

Busuiocul proaspăt tocat

2/3 cană de fregula

O jumătate de linguriță de sare

O jumătatede linguriță de piper negru

Un sfert de cană de pecorino romano ras

Cum se prepară

Înmuiați fasolea fava, fasolea pestriță și năutul într-un castron mare cu apă timp de cel puțin opt ore înainte de a le scurge și clăti. Într-o oală mare pentru supă, puneți la încălzit 3 linguri de ulei, apoi adăugați ceapa, morcovii și țelina, amestecând des. Gătiți timp de cinci minute. Adăugați usturoiul și gătiți timp de 20 de minute. Apoi adăugați roșiile, cartofii, feniculul, pătrunjelul, busuiocul și năutul. Adăugați suficientă apă cât să fie acoperite legumele.

Apoi, măriți focul pentru ca legumele să se fiarbă. Când fasolea devine fragedă, gătiți la foc mic. Dacă este necesar, mai adăugați apă. Apoi, încorporați pastele cu sare și piper. Continuați să fierbeți la foc mic, fără capac, circa 10 minute.

