Un nou studiu identifică două obiceiuri alimentare asociate cu o greutate mai mică. Momentul în care mâncăm ne-ar putea influența greutatea.

Două obiceiuri alimentare specifice ar putea fi asociate cu o greutate mai mică, potrivit unui studiu. Cercetările sugerează că respectarea acestei rutine ar putea ajuta la menținerea unei greutăți sănătoase. De asemenea, și momentul în care mâncăm ar putea juca un rol foarte important, conform Mirror.

Un studiu publicat în International Journal of Behavioural Nutrition and Physical Activity a constatat că două obiceiuri sunt asociate cu un indice de masă corporală (IMC) mai scăzut în timp. Acestea includ prelungirea perioadei de post peste noapte și consumul micului dejun devreme.

Ca parte a studiului, o echipă de la Institutul pentru Sănătate Globală din Barcelona (ISGlobal) a analizat datele a peste 7.000 de adulți cu vârste între 40 și 65 de ani. În 2018, aceștia au furnizat informații despre înălțime, greutate, momentul meselor, obiceiuri de viață și statut socio-economic prin chestionare.

În 2023, peste 3.000 dintre acești participanți au revenit pentru evaluări ulterioare. În urma acestora, s-a stabilit că mesele luate mai devreme și perioadele mai lungi de post au fost asociate cu un IMC mai scăzut.

Luciana Pons-Muzzo, cercetătoare la ISGlobal în perioada studiului și în prezent la IESE Business School, a declarat: „Rezultatele noastre, în concordanță cu alte studii recente, sugerează că prelungirea postului peste noapte ar putea ajuta la menținerea unei greutăți sănătoase, dacă este însoțită de o cină timpurie și un mic dejun devreme. Credem că acest lucru se datorează faptului că mâncatul mai devreme în timpul zilei este mai aliniat cu ritmurile circadiene și permite o ardere mai eficientă a caloriilor și o reglare mai bună a apetitului, ceea ce poate contribui la menținerea unei greutăți sănătoase.”

Camille Lassale, cercetătoare ISGlobal și coautoare principală a studiului, a adăugat: „Există diferite moduri de a practica ceea ce este cunoscut drept post intermitent, iar studiul nostru se referă la unul dintre acestea, și anume postul peste noapte.

Ceea ce am observat într-un subgrup de bărbați care practică postul intermitent prin sărirea micului dejun este că această practică nu are efect asupra greutății corporale. Alte studii de intervenție la participanți cu obezitate au arătat că această tactică nu este mai eficientă decât reducerea aportului caloric în ceea ce privește scăderea în greutate pe termen lung.”

Totuși, cercetătorii au recunoscut că sunt necesare cercetări suplimentare. Pons-Muzzo a spus: „Cu toate acestea, este prea devreme pentru a trage concluzii definitive, astfel încât recomandările vor trebui să aștepte dovezi mai solide.”

Pentru a slăbi în siguranță, este recomandat:

Fii activ timp de 150 de minute pe săptămână

Încearcă să consumi cinci porții de fructe și legume pe zi –

Țintește să pierzi între 0,5 și 1 kg pe săptămână

Citește etichetele alimentelor

Înlocuiește băuturile zaharoase cu apă – dacă nu îți place gustul, adaugă felii de lămâie sau lime pentru aromă

Redu consumul de alimente bogate în zahăr și grăsimi – începe prin a înlocui cerealele dulci cu alternative integrale

Nu slăbi brusc prin diete drastice

Nu ține în casă alimente nesănătoase – popcornul simplu, fructele și rondelele de orez pot fi alternative mai sănătoase

Nu sări peste mese – s-ar putea să ajungi să mănânci mai mult între mese din cauza foamei

Nu îți forța terminarea porției dacă ești sătul – poți păstra resturile pentru a doua zi

Dacă ești îngrijorat în legătură cu greutatea ta, ar trebui să discuți cu un specialist.