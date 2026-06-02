Ce se întâmplă, de fapt, când muncești de la 9:00 la 17:00, cinci zile pe săptămână. Cum îți este afectat organismul

Ce se întâmplă, de fapt, când muncești de la 9:00 la 17:00, cinci zile pe săptămână. Cum îți afectează programul organismul, potrivit unui nou studiu.

Un studiu internațional sugerează că programul de la „9 la 5” aduce un risc ridicat de obezitate.

De zeci de ani, dezbaterea pe marginea organizării muncii s-a cocentrat primordial asupra productivității, salariilor și echilibrului dintre muncă și viața privată.

Oamenii n-ar mai avea timp să se îngrijească de ei înșiși, spun specialiștii, potrivit larazon.es.

Concluziile studiului

Studiul a analizat date colectate între 1990-2022 din 33 de țări aparținând OECD. Scopul a fost acela de a compara numărul orelor de muncă dintr-un an cu rata obezității în fiecare țară.

Cercetătorii au observat că în regiunile unde angajații lucrează mai multe ore pe an există un risc ridicat al obezității.

Exemplele au fost din SUA, Mexic și Columbia, unde programul de lucru este în general mai lung decât în alte țări dezvoltate.

Chiar dacă autorii studiului spun că rezultatele nu demonstrează o relație cauză-efect, ei cer o aprofundare a acestui fenomen.

Se instalează „sărăcia timpului”, atunci când nu mai ai timp să gătești, să faci sport, să te odihești acasă și îți dedici timpul doar activităților care îți aduc un stres în plus.

Stresul, somnul și sedentarismul. Cei trei „S” ai combinației letale

Stresul cronic duce la eliberarea de cortizol, hormonul-răspuns al organismului în fața situațiilor stresante.

Cortizolul favorizează acumularea de grăsime, mai ales în zona abomenului. Cele mai multe ocupații moderne sunt sedentare și au un impact major asupra somnului.

Somnul deficitar este asociat cu dezechilibrul hormonal, afectează pofta de mâncare și crește apetitul pentru dulciuri și grăsimi.

Care ar fi soluția?

Rezultatele au reaprins discuțiile privind programul „modern” de muncă de 4 zile. În țări precum Marea Britanie, sute de companii au experimentat deja acest program, menținând salariile actuale.

Astfel, angajații au avut mai mult timp pentru ei și au devenit mai eficienți. Experții insistă că obezitatea este un fenomen complex, care implică factori genetici, economici, culturali și de mediu. Niciun studiu nu poate corela obezitatea cu orele de muncă efectuate. Totuși, acest nou studiu oferă o perspectivă relevantă: sănătatea nu depinde doar de alegerea persoanelor. Condițiile de muncă pot influența abilitatea noastră de a mânca bine, de a ne odihni, de a ne destresa.

Pe măsură ce dezbatere privind echilibrul dintre muncă/acasă este în toi, organizarea muncii începe să fie văzută nu doar ca o problemă economică, ci ca un factor care poate afecta sănătatea a milioane de oameni din toată lumea.

