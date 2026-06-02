Gen. (R) Dorin Toma: „România are un sistem de drone interceptoare în zona Deltei Dunării, dar nu este suficient pentru că raza de acțiune este mică”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", Gen. (R.) Dorin Toma, fost general al Comandamentului Diviziei Multinaționale Sud-Est a NATO, a explicat cum funcționează sistemele moderne de interceptare a dronelor și de ce sistemul aflat în dotarea României nu ar fi putut interveni în cazul dronei care a căzut pe un bloc din Galați.

Discuția a pornit de la întrebările legate de capacitatea României de a detecta și neutraliza dronele care ajung în apropierea teritoriului național.

Generalul Dorin Toma: „România a implementat mai lent sistemul testat cu Polonia”

Invitatul a explicat că România dispune, potrivit informațiilor publice, de un singur sistem de acest tip. Acesta a fost testat împreună cu Polonia în urmă cu mai multe luni.

„Avem un sistem, a fost testat anul trecut, în noiembrie. Și România și Polonia l-au testat.”, spune el.

Generalul a precizat că militarii români au participat la programe comune de instruire.

„Militari români s-au instruit în Polonia, împreună cu cei polonezi, pentru a utiliza acest sistem.”, afirmă acesta.

Totuși, implementarea sistemului în România a durat mai mult decât în cazul Poloniei.

„Numai că noi l-am implementat mult mai greu față de polonezi. Adică deja suntem în luna mai. Din declarațiile publice, înțeleg că pe undeva prin Delta Dunării este sistemul.”, afirmă generalul.

Întrebat de Marius Tucă de ce nu a reacționat sistemul în cazul dronei căzute la Galați, invitatul a explicat că problema ține de raza de acoperire.

„Nu era pe direcția respectivă, că dacă… E vorba de bătaia, raza de acțiune a acestui sistem. Bate câțiva kilometri.”, spune el.

Problema este că România are un singur sistem

Generalul a explicat că limitarea principală nu este tehnologia, ci numărul redus de sisteme disponibile.

„Unul dintre sisteme este acest MEROPS american, din care România are unul achiziționat, așa se declară cel puțin. Numai unul, că aici este problema.”, afirmă acesta.

Invitatul a vorbit și despre evoluția rapidă a tehnologiilor anti-dronă în regiune și despre proiectele dezvoltate de Ucraina împreună cu partenerii săi europeni.

„Ucrainenii au dezvoltat parteneriat cu Polonia pentru a dezvolta o astfel de dronă interceptoare și este în testare finală și va intra în dotarea Poloniei.”, spune Dorin Toma.

Potrivit acestuia, există și o colaborare similară cu industria germană de apărare.