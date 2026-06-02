Nu ignora regula celor 30 de secunde, care rezolvă 90% din problemele cu router-ul WiFi

Pe măsură ce dispozitivele devin tot mai inteligente, ele necesită tot mai multă lățime de bandă de internet, pentru a funcționa optim.
Smartphone-urile, computerele, tabletele, televizoarele, frigiderele, chiar și becurile sunt acum inteligente, scrie eleconomista.es.
O conexiune lentă la internet reprezintă una din cele mai mari probleme în zilele noastre, deoarece îți „sabotează” atât munca, cât și relaxarea.
Există însă o regulă care rezolvă 90% din problemele cu rețeaua WiFi apărute acasă.
În tehnologie, cele mai simple soluții sunt și cele mai eficiente. Când vine vorba de Wi-Fi, multe probleme cu internetul, precum deconectările dese sau vitezele lente, se rezolvă prin simpla restartare a router-ului.
Dar simpla repornire a router-ului nu este o soluție în sine. Secretul este să aștepți 30 de secunde până când procesul este complet.
Scoate router-ul din priză, cu totul și așteaptă 30 de secunde, apoi alimentează-l din nou.
Această acțiune simplă permite router-ului WiFi să descarce o parte din energia acumulată și să închidă procesele interne, care îl încetinesc.
Cele 30 de secunde sunt folosite pentru a curăța memoria temporară a router-ului și a reporni unele din procesele interne.
Router-ul WiFi funcționează 24/7, astfel că are nevoie de o mică pauză. Cele 30 de secunde vor face diferența și pot rezolva multe probleme temporare, precum congestia rețelei, erorile interne sau alte blocaje ale router-ului WiFi.
