Nu ignora regula celor 30 de secunde, care rezolvă 90% din problemele cu router-ul WiFi

Pe măsură ce dispozitivele devin tot mai inteligente, ele necesită tot mai multă lățime de bandă de internet, pentru a funcționa optim.

Smartphone-urile, computerele, tabletele, televizoarele, frigiderele, chiar și becurile sunt acum inteligente, scrie eleconomista.es.

O conexiune lentă la internet reprezintă una din cele mai mari probleme în zilele noastre, deoarece îți „sabotează” atât munca, cât și relaxarea.

Există însă o regulă care rezolvă 90% din problemele cu rețeaua WiFi apărute acasă.

Ce este regula celor 30 de secunde

În tehnologie, cele mai simple soluții sunt și cele mai eficiente. Când vine vorba de Wi-Fi, multe probleme cu internetul, precum deconectările dese sau vitezele lente, se rezolvă prin simpla restartare a router-ului.

Dar simpla repornire a router-ului nu este o soluție în sine. Secretul este să aștepți 30 de secunde până când procesul este complet.

Scoate router-ul din priză, cu totul și așteaptă 30 de secunde, apoi alimentează-l din nou.

Această acțiune simplă permite router-ului WiFi să descarce o parte din energia acumulată și să închidă procesele interne, care îl încetinesc.

Cele 30 de secunde sunt folosite pentru a curăța memoria temporară a router-ului și a reporni unele din procesele interne.

Router-ul WiFi funcționează 24/7, astfel că are nevoie de o mică pauză. Cele 30 de secunde vor face diferența și pot rezolva multe probleme temporare, precum congestia rețelei, erorile interne sau alte blocaje ale router-ului WiFi.

