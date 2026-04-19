Oamenii de știință cer interzicerea imediată a fierberii homarilor de vii

Fierberea homarilor de vii provoacă suferință intensă și ar trebui interzisă prin lege, susțin cercetătorii. Un studiu recent arată că aceste crustacee pot simți durerea într-un mod comparabil cu oamenii și alte mamifere.

Studiu: reacțiile nu sunt reflexe, ci dovadă de durere

Cercetătorii au descoperit că langustinele norvegiene, ingredientul principal în scampi, pot experimenta durerea similar mamiferelor, conform Daily Mail.

În cadrul studiului, analgezice obișnuite, precum lidocaina și aspirina, au redus reacțiile crustaceelor la șocuri electrice dăunătoare. Potrivit autorilor, acest lucru arată că homarii nu reacționează doar mecanic, ci simt efectiv durerea atunci când sunt răniți.

Fierberea homarilor de vii ilegală în multe țări

Fierberea crustaceelor de vii este deja ilegală în Norvegia, Noua Zeelandă, Austria și în mai multe state din Australia. Cercetătorii spun că dovezile ar trebui să ducă la o interdicție și în Marea Britanie, unde crustaceele sunt deja recunoscute ca animale capabile să simtă durerea.

Profesorul Lynne Sneddon, expert în comportamentul animalelor la Universitatea din Gothenburg, a declarat că această practică nu este umană și ar trebui interzisă.

Ea subliniază că oamenii nu ar accepta niciodată fierberea de vii a unor animale precum vacile sau găinile și că este momentul să fie regândit modul în care sunt tratate crustaceele.

Se știe de mult că homarii reacționează la stimuli nocivi și evită apa fierbinte, ascunzându-se de sursele de căldură. Totuși, întrebarea a fost dacă aceste reacții înseamnă durere reală sau doar nocicepție, un răspuns reflex la pericol.

Cercetătorii fac diferența între:

durerea, ca experiență negativă asociată cu leziuni

nocicepția, ca reacție automată la stimuli periculoși

Ani la rând, oamenii de știință au fost împărțiți pe acest subiect.

Experimentul care schimbă perspectiva

În studiu, langustinele expuse la șocuri electrice au încercat să scape prin mișcări rapide ale cozii. Însă după administrarea de aspirină sau lidocaină, acest comportament aproape a dispărut.

Autorul principal, Eleftherios Kasiouras, doctorand la Universitatea din Gothenburg, spune că reacția la analgezice arată clar că experiența acestor animale depășește un simplu reflex.

Reprezentanți ai organizațiilor pentru protecția animalelor susțin că fierberea crustaceelor de vii provoacă suferință inutilă, prelungită și intensă.

În decembrie anul trecut, Partidul Laburist a propus o strategie de bunăstare animală care include interzicerea acestei practici atât în gospodării, cât și în bucătării profesionale.

Legea privind bunăstarea animalelor din 2022 recunoaște deja oficial crustaceele ca ființe capabile să simtă durere și suferință.

Alternative mai umane există

Cercetătorii spun că homarii și crabii pot fi uciși rapid prin metode precum secționarea sistemului nervos central, cunoscută ca „spiking” sau „splitting”.

Pentru operațiuni la scară mare, se propune utilizarea șocurilor electrice puternice pentru asomare sau ucidere. Nu toți experții susțin o interdicție absolută.

Profesorul Henrik Lauridsen, de la Universitatea Aarhus din Danemarca, consideră că, deși este foarte probabil ca homarii să simtă durere, acest lucru nu înseamnă automat că fierberea trebuie interzisă în toate situațiile.

El compară situația cu vânătoarea recreațională, unde un anumit nivel de suferință este acceptat. În cazul crustaceelor mari, interdicția este considerată practică și justificată. În schimb, pentru cele mici, precum creveții, aplicarea unor metode alternative ar putea fi dificilă.

Lauridsen atrage atenția că discuția este, în esență, una etică: câtă suferință este dispusă societatea să accepte în relația cu alte specii.

