Un român din Craiova a dat lovitura, în Germania, cu un produs care aduce fericire tuturor. Viorel Vînătoru s-a stabilit de 10 ani într-un orăşel din Germania unde fabrică îngheţată.

Spune că nemţii sunt mari iubitori de îngheţată şi când e frig afară. Şi când spunem asta ne referim chiar şi la necuvântătoare.

Îngheţata lui Viorel poate fi realizată din orice aromă doreşte stăpânul patrupedului, însă cele mai căutate sunt cele din ananas şi morcov cu iaurt.

„Nemţii sunt înnebuniţi după îngheţata artizanală” mai spune, pentru Gândul, Viorel Vînătoru. Nici animalele lor de companie nu se lasă mai prejos.

„Nu conţine lapte, zahăr alb…Nu le permite organismul să digere şi o să aibă probleme”, ne mai spune Viorel. Stăpânii de câini din Germania sunt la fel de atenţi cu desertul celui mai bun prieten al omului aşa cum ar fi cu propriul desert.

Stăpân şi patruped, în gelateria lui Viorel, se pot bucura fiecare de îngheţata proprie.

Românul nostru îşi vinde produsele în câteva mari lanţuri de magazine cunoscute din Germania şi este deja celebru.

Nemţii obişnuiesc să îi facă deseori reclamă şi nu de puţine ori, gelateria lui Viorel din orăşelul Ludenscheid din Germania a fost gazdă primitoare pentru promoteri.

Iar dacă în România poate un stăpân de câine ar ezita să plătească 3,90 euro pe o cutie de îngheţată pentru pritenul necuvântător, în Germania chiar se dau comenzi seioase şi din timp.

