Prima pagină » Magazin » Andreea Esca a vorbit deschis despre DEFECTUL ei fizic. „Dacă te uiți din profil…”

Andreea Esca a vorbit deschis despre DEFECTUL ei fizic. „Dacă te uiți din profil…”

08 nov. 2025, 13:28, Magazin
Andreea Esca a vorbit deschis despre DEFECTUL ei fizic. „Dacă te uiți din profil...”
Galerie Foto 11

Andreea Esca a vorbit deschis despre DEFECTUL ei fizic. „Dacă te uiți din profil…”

Andreea Esca a vorbit deschis despre defectul ei fizic

Andreea Esca este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România.

Vedeta în vârstă de 53 de ani a vorbit recent despre micul ei defect fizic, pe care a reușit să-l ascundă mereu.

Esca a făcut dezvăluirea în urma unei provocări lansate de DJ Liza Sabău pe Facebook.

Celebra prezentatoare, o „emblemă” a Pro TV, a povestit că a aflat despre acest defect fizic de la primul ei cameraman.

„Nu știu ce zice societatea. Nu cred că a observat societatea, dar primul meu cameraman, în 1992, mi-a zis că am deviație de sept. Adică dacă te uiți din profil, se vede că nasul este într-o parte. Mi-a spus să fiu atentă să le spun băieților în studio cum să îmi pună lumina, să nu se vadă acest lucru. Cam asta ar fi”, a spus Andreea.

Cine este Andreea Esca

Nu mai are nevoie de nicio prezentare: este cea mai longevivă prezentatoare de știri din România.

Înainte de a prezenta principalul jurnal de știri la Pro TV, Andreea a debutat la SOTI, tot ca prezentatoare, în 1992, scrie bzi.ro.

A muncit apoi pe teren și a făcut chiar și „școală” la CNN.

Din 1 decembrie 1995, Andreea Esca prezintă „Știrile de la ora 19.00” la Pro Tv.

Premii obținute de Andreea Esca

– Premiul pentru cel mai bun prezentator de știri (2001, 2002, 2003)
– Premiul ‘Femeia Anului 2003’ – revista Avantaje (2003)
– Premiul CNA (2002)
– ‘Cel mai iubit om de televiziune’ (2003)
– ‘Premiul de excelență’ al TV Mania (2008)

Autorul recomandă:

Mediafax
Șofer român, reținut pentru omor calificat după ce a provocat moartea a 6 migranți în Bulgaria
Digi24
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
Cancan.ro
Veste îngrozitoare din spital despre Horia Moculescu! Organele au început să-i cedeze! Medicii au făcut anunțul ↘️
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Adevarul
Soția unui star din Premier League s-a pozat nud, în plin proces de divorț. Imaginea „interzisă” a explodat pe internet
Mediafax
Pfizer câștigă licitația de 10 miliarde de dolari pentru Metsera, în timp ce Novo se retrage
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
Povestea „Diamantului Florentin”, bijuteria care a stat ascunsă un veac într-o bancă din Canada: dinastia celebră căreia îi aparține
Cancan.ro
Banii de la Antena 1 n-au stat deloc în cont. Pe ce 'a spart' finalistul Asia Express suma câștigată: 'Am profitat și l-am luat fără taxe
Ce se întâmplă doctore
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Descopera.ro
O BOALĂ extrem de rară îi face pe toți ceilalți oameni ALERGICI LA TINE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
O hartă incredibilă a Imperiului Roman arată că acesta avea drumuri cât să înconjoare planeta de 7 ori