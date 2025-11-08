Andreea Esca a vorbit deschis despre DEFECTUL ei fizic. „Dacă te uiți din profil…”

Andreea Esca a vorbit deschis despre defectul ei fizic

Andreea Esca este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România.

Vedeta în vârstă de 53 de ani a vorbit recent despre micul ei defect fizic, pe care a reușit să-l ascundă mereu.

Esca a făcut dezvăluirea în urma unei provocări lansate de DJ Liza Sabău pe Facebook.

Celebra prezentatoare, o „emblemă” a Pro TV, a povestit că a aflat despre acest defect fizic de la primul ei cameraman.

„Nu știu ce zice societatea. Nu cred că a observat societatea, dar primul meu cameraman, în 1992, mi-a zis că am deviație de sept. Adică dacă te uiți din profil, se vede că nasul este într-o parte. Mi-a spus să fiu atentă să le spun băieților în studio cum să îmi pună lumina, să nu se vadă acest lucru. Cam asta ar fi”, a spus Andreea.

Cine este Andreea Esca

Nu mai are nevoie de nicio prezentare: este cea mai longevivă prezentatoare de știri din România.

Înainte de a prezenta principalul jurnal de știri la Pro TV, Andreea a debutat la SOTI, tot ca prezentatoare, în 1992, scrie bzi.ro.

A muncit apoi pe teren și a făcut chiar și „școală” la CNN.

Din 1 decembrie 1995, Andreea Esca prezintă „Știrile de la ora 19.00” la Pro Tv.

Premii obținute de Andreea Esca

– Premiul pentru cel mai bun prezentator de știri (2001, 2002, 2003)

– Premiul ‘Femeia Anului 2003’ – revista Avantaje (2003)

– Premiul CNA (2002)

– ‘Cel mai iubit om de televiziune’ (2003)

– ‘Premiul de excelență’ al TV Mania (2008)

