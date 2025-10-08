Prima pagină » Actualitate » Andreea Esca își pune cenușă în cap după ALERTA de CICLON și-l ceartă pe Busu: „Nu mi-e mie rușine de toți oamenii pe care i-am panicat de moarte pentru ploicica asta?!”

08 oct. 2025, 12:39, Actualitate
Andreea Esca i-a certat, miercuri, pe Facebook, pe meteorologii care au emis codul roșu de ploi și spune că afară este, de fapt, o ploicică. Celebra știristă l-a certat și pe Busu.

„Busu face mișto de mine că mă îmbrac mereu inadecvat pentru vremea de afară, deoarece nu ascult ce zic ei, acolo la meteo. Păi, știți de ce? Cred că Institutele astea de măsurare au luat-o razna! Sau sunt conectate la alte țări! Nu mi-e mie rușine acum de toți oamenii pe care i-am panicat de moarte, pentru ploicică asta de toamna? Și știți pe cine înjură ei acum? Pe noi, jurnaliștii! Că noi le transmitem datele instituțiilor acestea, de ar trebui să știe cu vremea! Că asta e treaba noastră. Să avem încredere în aceste instituții!”, a scris Andreea Esca pe pagina sa de Facebook.

Prezentatoarea de la ProTV mai spune că afară este, de fapt, o ploicică.

Andreea Esca: „Asta e o ploicică”

„Și treaba instituțiilor este să știe, că în România, asta e o ploicică!!!! Să nu mai dea date și alerte (toți cei care se ocupă de alerte!) ca pentru o țară unde nu s-a văzut apă venind din cer (…) Mașina nu am luat-o că poți merge liniștit cu niște cizme de cauciuc! Desigur, sper să nu se îndeplinească scenariile apocaliptice, și aștept scuze, de la toate INMH-urile lumii! Ca să le transmitem și noi mai departe, oamenilor. Iar ziua asta de stat acasă… nu vreau să aflu cât costă economia…. Gata, că mi-am vărsat nervii. Mă duc să beau o cafea și să-mi încep ziua, în mod normal! Bine că n-am copii la școală”, a mai scris celebra știristă.

Municipiul București și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov se află până la ora 15 sub un cod roșu de ploi torențiale și abundente. Ca urmare a avertizării date de meteorologi, autoritățile au decis să închidă școlile și grădinițele în Capitală și cele cinci județe.

