Dan Bittman îi ia apărarea Andreei Esca: „Oricine are dreptul la opinie”

Dan Bittman îi ia apărarea Andreei Esca, în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Artistul povestește despre o dispută dintre cei doi, unde el și-a cerut scuze. Vezi emisiunea integrală AICI.

„Eu cred că și doamna Esca are dreptul la opinie. Eu mi-am cerut scuze în fața ei pentru că ne-am certat de la Covid. Și mi-am cerut scuze. I-am scris un mesaj, mi-am cerut scuze. Cred că le-a acceptat, în momentul în care am mai fost invitat pe la ProTV. Aștept să mă invite și ceilalti. Doamna Esca este exemplară”