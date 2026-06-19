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Orașul turistic în care primarul vrea să „umfle” taxa de intrare: „Să o majorăm la 50 de euro în anumite zile”

Orașul turistic în care primarul vrea să „umfle” taxa de intrare: „Să o majorăm la 50 de euro în anumite zile”
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Orașul turistic în care primarul vrea să „umfle” taxa de intrare: „Să o majorăm la 50 de euro în anumite zile”.

Orașul turistic în care primarul vrea să „umfle” taxa de intrare

O propunere a noului edil al Veneției, Simone Venturini, privind o posibilă creștere uriașă a taxei de intrare pentru turiștii de o zi care vor să viziteze orașul canalelor din nordul Italiei, a stârnit controverse, informează corrieredelveneto.corriere.it.

Edilul italian a spus că, în prezent, taxa de intrare în Veneția se situează între 5 și 10 euro, propunerea sa fiind să o majoreze la 30-50 de euro în anumite zile.

Politicianul de centru-dreapta Simone Venturini a câștigat alegerile locale de la sfârșitul lunii mai. El îl succede pe Luigi Brugnaro, care a fost primarul Veneției timp de zece ani.

Taxa venețiană

Începând din acest an, Veneția percepe de la vizitatorii de scurtă durată o taxă de 10 euro pentru un bilet de intrare valabil pentru un total de 60 de zile până la sfârșitul lunii iulie, chiar dacă aceștia se relaxează doar câteva ore pe străzile din jurul Pieței San Marco și în apropierea Podului Rialto.

Cei care își rezervă biletul cu cel puțin trei zile în avans plătesc doar 5 euro.

Scopul ar fi reducerea turismului de masă, dar vocile critice spun că taxa nu are niciun efect asupra numărului de vizitatori.

Venturini a propus, în campania electorală, creșterea taxei de intrare în unele zile în care așteaptă un număr mare de turiști de o zi.

Primarul nu are însă competența necesară de a majora taxa de intrare.

Deși taxa a fost introdusă prin regulament municipal, limita ei maximă a fost stabilită de legislația națională.

Drept consecință, edilul Venturini va trebui să se consulte în acest sens cu Guvernul de la Roma.

Mai mult, expertul în drept constituțional Ludovico Mazzarolli a spus că o taxă de 50 de euro ar putea fi „tradusă” drept o restricționare a libertății de circulație în Veneția.

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