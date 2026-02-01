Câți bani trebuie să plătească turiștii pentru a se apropia de Fontana di Trevi. Decizia autorităților din Roma a intrat în vigoare la 1 februarie

Începând de duminică, accesul la Fontana di Trevi, din Roma, va fi permis doar contracost. Autoritățile italiene au impus o taxă de vizitare pentru acest monument emblematic, o premieră în istorie, după cum remarcă și presa internațională.

Roma se confruntă cu un aflux turistic greu de gestionat, scriu ziarele locale.

Cât este taxa la Fontana di Trevi

Începând de duminică, 1 februarie 2026, turiștii trebuie să achite un bilet de intrare de 2 euro pentru a se apropia de Fontana di Trevi, o capodoperă barocă din secolul al XVIII-lea care atrage în fiecare an milioane de vizitatori din întreaga lume, scrie Le Figaro.

Această decizie, discutată în 2024 și anunțată oficial în decembrie anul trecut de primarul Romei, Roberto Gualtieri, face parte dintr-o politică mai amplă de reglementare a fluxurilor turistice și de conservare a patrimoniului.

Accesul în zona imediat învecinată fântânii, în special treptele care mărginesc bazinul, unde vizitatorii aruncă în mod tradițional o monedă pentru a-și pune o dorință, este acum rezervat deținătorilor de bilete. Tichetele se vând zilnic între orele 9 și 22.

Piazza di Trevi rămâne accesibilă gratuit pentru toți, iar fântâna poate fi admirată în continuare din exteriorul zonei închise.

Autoritățile susțin că această taxă de intrare are scopul de a limita aglomerația, care ajunge la 30.000 de vizitatori pe zi în sezonul de vârf. Aproape nouă milioane de turiști au vizitat zona din jurul sitului între 1 ianuarie și 8 decembrie 2025.

Cine nu plătește

Accesul gratuit se menține pentru rezidenții din Roma și zona metropolitană, copiii cu vârsta sub 5 ani și pentru persoanele cu dizabilități și însoțitorii acestora.

Acesta nu este un caz izolat. În Roma, municipalitatea multiplică măsurile pentru a gestiona mai bine frecventarea turistică a centrului istoric.

„Orașul etern” intenționează, astfel, să aplice același principiu la alte cinci situri care până acum erau gratuite: Vila lui Maxentius, Muzeul „Napoleonian”, Muzeul „Giovanni Barracco”, Muzeul „Carlo Bilotti” și Muzeul „Pietro Canonica”. Biletele la aceste obiective vor avea prețul fix de 5 euro.

Administrația romană estimează că această măsură ar putea aduce aproximativ 6,5 milioane de euro pe an, sumă destinată întreținerii siturilor istorice și gestionării afluxului turistic.

Roma, luată cu asalt de turiști în 2025

Aproximativ 33,5 milioane de pelerini au venit la Roma în 2025 pentru Anul Sfânt Catolic, au anunțat oficiali ai Vaticanului la începutul acestui an. Anii sfinți (sau jubileele) au loc la fiecare 25 de ani și sunt considerați un moment de pace, iertare și grațiere. Pelerinii pot trece prin „Ușile Sfinte” speciale de la patru bazilici din Roma și îl pot vedea pe Papă în cadrul audiențelor pe tot parcursul anului.

Oficialii au declarat că cele 3,7 miliarde de euro (4,32 miliarde de dolari) din fondurile de stat și europene cheltuite pentru modernizarea obiectivelor turistice pentru această ocazie au reprezentat o investiție bună.

„Întreaga lume a venit la Roma. Jubileul nu a fost o investiție «pierzătoare», ci o forță motrice care a stimulat creșterea generală”, a declarat Arhiepiscopul Rino Fisichella, principalul oficial jubiliar al Vaticanului.

Pelerini din 185 de țări au vizitat Roma, cei mai mulți fiind din Statele Unite, Spania, Brazilia și Polonia.

Din 2023 încoace, Roma a semănat cu un șantier mare, autoritățile demarând peste 3.200 de proiecte de construcție pentru jubileul din 2025. Printre altele, a fost creat un nou pasaj subteran lângă Vatican, s-a modernizat sistemul de metrou și s-a restaurat faimoasa Fontana di Trevi.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Turiștii aruncă milioane de euro în Fontana di Trevi. Ce se întâmplă cu aceste monede, de fapt

Noua taxă de oraș, introdusă în 2026: unde se percepe și cum variază sumele în funcție de zonă