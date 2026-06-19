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Restaurantul de succes din Japonia în care uleiul nu a mai fost schimbat de 66 de ani

Restaurantul de succes din Japonia în care uleiul nu a mai fost schimbat de 66 de ani
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Bucătarii de la Wakatori, un restaurant foarte din prefectura Shizuoka, Japonia, spun că secretul succesului este uleiul de prăjit, care nu a mai fost schimbat de 66 de ani, scrie odditycentral.com.

După ce a câștigat o medalie de aur la Japan Fried Chicken Grand Prix, proprietarul restaurantului de pui prăjit a oferit un interviu în care a dezvăluit secretul succesului său: un ingredient „secret” care a fost refolosit încă de la deschiderea localului, în urmă cu 66 de ani.

Se pare că în restaurantul din anii 1960 uleiul de prăjit nu a fost schimbat în totalitate nici după șase decenii.

Aroma uleiului vechi nu poate fi reprodusă de cel nou

Yoshiro Tsuchiya, care face parte din a treia generație de proprietari a restaurantului, a recunoscut deschis că uleiul refolosit de decenii este secretul puiului prăjit delicios.

„Uleiul învechit” oferă puiului de la acest restaurant o „aromă complexă” și „unică”, care nu poate fi reprodusă cu un ulei nou. Astfel, restaurantul ar fi mereu cu un pas înaintea competiției.

Dezvăluirile lui Tsuchiya au generat însă numeroase controverse pe rețelele de socializare, mulți internauți susținând că Wakatori a pus în pericol viețile clienților, prin prăjirea puiului în uleiul vechi de 66 de ani.

Uleiul este curățat zilnic prin metode de filtrare

Totuși, restaurantul japonez cu multe premii în palmares a clarificat că, de fapt, calitatea uleiului este menținută prin curățarea, filtrarea și adăugarea de noi ulei în fiecare zi.

În fiecare seară, personalul restaurantului filtrează resturile de carne și impuritățile din ulei și păstrează doar o cantitate mică de ulei vechi, pentru aromă, adăugând un nou lot de ulei de prăjit.

Bucătarii nu folosesc același ulei vechi de 66 de ani, dar, tehnic, moleculele din lotul original încă mai sunt prezente în amestecul de ulei de la localul nipon.

Prin conservarea unei cantități din vechiul ulei și completarea cu ulei nou, cei de la Wakatori folosesc, în principiu, aceeași tehnică pe care unele restaurante o utilizează la supe.

Cea mai veche supă folosită ar fi cea de la Otafuku, un alt restaurant celebru din Tokyo, Japonia. Aromele vechi de 70 de ani încă se mai păstrează. Similar, un restaurant din cartierul Ekkamai din Bangkok, Thailanda, le servește clienților aceeași rețetă de supă veche de 70 de ani.

Ce substanțe periculoase sunt în uleiul prăjit

În cazul Wakatori, experții culinari avertizează că uleiul nu este tot una cu supa. Prăjitul produce substanțe nocive, precum acizi grași trans și acrilamidă.

Chiar și prin diluarea zilnică cu ulei proaspăt, acumularea pe termen lung a acestor substanțe periculoase pentru corpul uman nu poate fi complet prevenită.

Sursa foto: Envato (caracter ilustrativ)

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