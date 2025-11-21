Ultimele vești despre Bruce Willis. Rumer, fiica actorului din „Pulp Fiction”, a oferit noi detalii despre starea tatălui ei

Ultimele vești despre Bruce Willis. Rumer Willis, fiica actorului din „Pulp Fiction” și „Die Hard”, a oferit noi informații despre starea tatălui ei.

Ultimele vești despre Bruce Willis

Potrivit lui Rumer, Bruce Willis nu o recunoaște întotdeauna, din cauza bolii de care suferă, demența.

Actorul în vârstă de 70 de ani a fost diagnosticat în februarie 2023, scrie metro.co.uk.

După verdictul crunt al medicilor, inclusiv fosta soție a starului, Demi Moore și cele trei fiice ale lor, au făcut declarații despre starea lui Willis.

Rumer, în vârstă de 37 de ani, a vorbit pe Instagram despre tatăl ei, într-o intervenție recentă.

„Oamenii îmi adresează mereu aceeași întrebare și cred că îmi este foarte greu să răspund”, spune Rumer în clipul respectiv.

„Adevărul este că oricine suferă de demență nu se simte minunat, dar tatăl meu este bine, cât se poate pentru cineva care se luptă cu demența frontotemporală”.

Rumer Willis: „Fetele sunt afectate”

„Sunt atât de recunoscătoare că pot merge să-l îmbrățișez, indiferent dacă mă recunoaște sau nu, că poate simți dragostea pe care i-o ofer și simt și eu același lucru. Încă mai văd o sclipire din ceea ce era”.

Rumer este fericită că-l vizitează pe tatăl ei, actorul din „Pulp Fiction”, alături de fiica ei, Louetta.

Bruce și Demi au conceput-o pe Rumer în 1988 și mai au încă două fete împreună, pe Scout (34 de ani) și Tallulah (31 de ani).

În 2009, Bruce Willis s-a însurat cu Emma Heming și au împreună două fiice – Mabel, de 13 ani și Evelyn, de 11 ani.

Luna trecută, Emma a declarat că fiicele actorului sunt afectate de boala acestuia. „Fetele plâng, le lipsește foarte mult tatăl lor”.

Sursa foto: Instagram

