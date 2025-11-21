Prima pagină » Magazin » Ultimele vești despre Bruce Willis. Rumer, fiica actorului din „Pulp Fiction”, a oferit noi detalii despre starea tatălui ei

Ultimele vești despre Bruce Willis. Rumer, fiica actorului din „Pulp Fiction”, a oferit noi detalii despre starea tatălui ei

21 nov. 2025, 20:24, Magazin
Ultimele vești despre Bruce Willis. Rumer, fiica actorului din „Pulp Fiction”, a oferit noi detalii despre starea tatălui ei

Ultimele vești despre Bruce Willis. Rumer Willis, fiica actorului din „Pulp Fiction” și „Die Hard”, a oferit noi informații despre starea tatălui ei.

Ultimele vești despre Bruce Willis

Potrivit lui Rumer, Bruce Willis nu o recunoaște întotdeauna, din cauza bolii de care suferă, demența.

Actorul în vârstă de 70 de ani a fost diagnosticat în februarie 2023, scrie metro.co.uk.

După verdictul crunt al medicilor, inclusiv fosta soție a starului, Demi Moore și cele trei fiice ale lor, au făcut declarații despre starea lui Willis.

Rumer, în vârstă de 37 de ani, a vorbit pe Instagram despre tatăl ei, într-o intervenție recentă.

„Oamenii îmi adresează mereu aceeași întrebare și cred că îmi este foarte greu să răspund”, spune Rumer în clipul respectiv.

„Adevărul este că oricine suferă de demență nu se simte minunat, dar tatăl meu este bine, cât se poate pentru cineva care se luptă cu demența frontotemporală”.

Rumer Willis: „Fetele sunt afectate”

„Sunt atât de recunoscătoare că pot merge să-l îmbrățișez, indiferent dacă mă recunoaște sau nu, că poate simți dragostea pe care i-o ofer și simt și eu același lucru. Încă mai văd o sclipire din ceea ce era”.

Rumer este fericită că-l vizitează pe tatăl ei, actorul din „Pulp Fiction”, alături de fiica ei, Louetta.

Bruce și Demi au conceput-o pe Rumer în 1988 și mai au încă două fete împreună, pe Scout (34 de ani) și Tallulah (31 de ani).

În 2009, Bruce Willis s-a însurat cu Emma Heming și au împreună două fiice – Mabel, de 13 ani și Evelyn, de 11 ani.

Luna trecută, Emma a declarat că fiicele actorului sunt afectate de boala acestuia. „Fetele plâng, le lipsește foarte mult tatăl lor”.

Sursa foto: Instagram

Autorul recomandă:

Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem un partener esențial”
Cancan.ro
S-a terminat pentru Andrei Zaharescu! După 12 ani, a primit lovitura de grație
Prosport.ro
Dezvăluiri care pun pe jar circuitul WTA! Fosta rivală a Simonei Halep dă în vileag schema
Adevarul
Cât de gravă e în realitate situația economiei României. Dezvăluirea unui analist despre criza cu care ne confruntăm
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Cel mai norocos cuplu din istorie! Cum au reușit doi soți să câștige de două ori la loto în decurs de 6 luni
Digi24
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a fost reținută pentru 24 de ore
Cancan.ro
Gemenele de la Cheeky Girls au ajuns de nerecunoscut. Cum arată acum, la 42 de ani, și ce au ajuns să facă pentru bani
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Descopera.ro
15 lucruri pe care poate nu le știai despre LIAM NEESON
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Mit sau adevăr: antrenamentele pe stomacul gol ard mai multe grăsimi?
POLITICĂ Victor Ponta compară USR cu Partidul Comunist: „1945 – un grup minuscul, cu slabă susținere populară, cu lideri fără personalitate, dar bine organizat și sprijinit din afară, a început să ocupe România”
12:46
Victor Ponta compară USR cu Partidul Comunist: „1945 – un grup minuscul, cu slabă susținere populară, cu lideri fără personalitate, dar bine organizat și sprijinit din afară, a început să ocupe România”
UTILE Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede Codul Civil și ce spun juriștii
12:32
Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede Codul Civil și ce spun juriștii
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 777. Președintele libanez Joseph Aoun cere dezarmarea grupării Hezbollah
12:25
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 777. Președintele libanez Joseph Aoun cere dezarmarea grupării Hezbollah
POLITICĂ Daniel Băluţă a inagurat o stradă care scurtează timpul şoferilor în trafic. Proiectul a fost realizat în doar 4 luni
12:22
Daniel Băluţă a inagurat o stradă care scurtează timpul şoferilor în trafic. Proiectul a fost realizat în doar 4 luni
ACTUALITATE Fără precedent. Mașinile care nu mai pot trece de ITP în Germania, deși sunt în stare perfectă. Care este motivul
12:04
Fără precedent. Mașinile care nu mai pot trece de ITP în Germania, deși sunt în stare perfectă. Care este motivul
MARIUS TUCĂ SHOW Gigi Nețoiu: „Burleanu era consilierul lui Băsescu și a ajuns mare președinte al FRF”
12:00
Gigi Nețoiu: „Burleanu era consilierul lui Băsescu și a ajuns mare președinte al FRF”