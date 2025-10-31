Prima pagină » Media » Achiziția grupului G4Media de către Titluri Quality, avizată de CEISD și autorizată de Consiliul Concurenței

Achiziția grupului G4Media de către Titluri Quality, avizată de CEISD și autorizată de Consiliul Concurenței

31 oct. 2025, 10:00, Media
Achiziția grupului G4Media de către Titluri Quality, avizată de CEISD și autorizată de Consiliul Concurenței

Consiliul Concurenței a transmis, joi, decizia Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) de avizare a tranzacției prin care compania Titluri Quality, deținută de antreprenorul Radu Budeanu, preia pachetul majoritar al Grupului G4Media. Pe baza avizului conform, Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția.

”Potrivit analizei efectuate de către CEISD, încheiată prin emiterea avizului conform nr. 418/ 17.10.2025, investiția anterior indicată nu afectează securitatea sau ordinea publică a României și nu este de natură să afecteze proiecte sau programe de interes pentru Uniunea Europeană.
Drept urmare, în conformitate cu dispozițiile art. 9 alin. (51) din OUG nr. 46/2022, se autorizează tranzacția avută în vedere de către Titluri Quality S.R.L., conform cererii de autorizare depuse”, se arată în adresa transmistă de Consiliul Concurenței către Titluri Quality SRL.

În luna august, grupul media coordonat de Radu Budeanu a anunțat achiziția G4Media și a proiectelor asociate. Jurnaliștii fondatori Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi vor continua să se implice în activitatea editorială.

„Decizia CEISD reconfirmă faptul că această investiție respectă toate cerințele legale și standardele de transparență și conformitate. Scopul nostru este de a contribui la dezvoltarea unei prese independente, actuale, care să ofere jurnaliștilor cadrul necesar pentru a-și desfășura activitatea în condiții de stabilitate și profesionalism. Independența editorială nu este negociabilă – este garanția încrederii publicului și a credibilității presei”, a declarat Radu Budeanu.

„Proiectul G4Media intră de astăzi într-o nouă etapă de dezvoltare. Vom implementa cele mai noi tehnologii pentru a le oferi cititorilor cel mai bun conținut jurnalistic posibil, într-o piață media competitivă. Jurnalismul independent, de investigație și de analiză, alături de știrile de calitate, rămân obiectivele principale ale redacțiilor care se alătură celui mai puternic trust din online-ul românesc”, au declarat fondatorii G4Media.ro, Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi.

După avizul favorabil al CEISD, urmează validarea finală a tranzacției, conform prevederilor contractuale.

Context

Compania Titluri Quality, care deține platforma Mediafax.ro și agenția de știri și imagini Mediafax, a anunțat la 12 august semnarea contractului de achiziție integrală a grupului G4Media, într-o tranzacție care marchează formarea celui mai mare conglomerat de presă digitală din România.

Noul grup va cumula o audiență de aproape 2 milioane de utilizatori unici zilnic, redefinind peisajul media online autohton.

Grupul G4Media reunește publicațiile G4Media, Economedia, G4Food, Techrider și Pets&Cats — branduri consolidate, cu profil editorial divers și o comunitate activă de cititori.

Grupul de presă din care face parte Mediafax include titluri de referință precum ProSport, CanCan, Gândul, ProMotor, CSID (Ce se întâmplă, doctore?), Descoperă, Go4it, Ciao, RaziCuLacrimi, ApropoTV și Liga2.ro.

Prin această fuziune, se conturează un ecosistem digital integrat, care va gestiona o audiență vastă, diversificată și bine segmentată. Modelul editorial propus va combina conținut premium, jurnalism de investigație, analiză economică, știri rapide, conținut viral și infotainment de calitate.

Independența editorială, garantată prin acord formal

Toate publicațiile din grupul G4Media își vor păstra echipele de conducere și independența editorială.

Fondatorii grupului, jurnaliștii Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi, vor rămâne implicați activ în noua structură, asigurând continuitatea liniei editoriale și respectarea principiilor care au stat la baza construcției G4Media.

Pentru garantarea acestui principiu, noul proprietar a semnat un Acord privind independența editorială, aplicabil publicațiilor G4Media, Economedia, G4Food, Techrider și Pets&Cats.

Structura de ownership va fi comunicată public în perioada următoare, odată cu finalizarea detaliilor juridice și operaționale aferente tranzacției.

Conducerea editorială a publicațiilor din grupul G4Media.ro rămâne neschimbată.

Prioritatea imediată o reprezintă asigurarea continuității editoriale și dezvoltarea sustenabilă a brandurilor din portofoliu.

Mediafax
Cum justifică Jandarmeria amenda dată organizatorului comemorării de la Colectiv: „Agentul nu a înțeles”
Digi24
VIDEO. Momentul în care jandarmii îl amendează cu 3,000 de lei pe organizatorul marșului de comemorare Colectiv
Cancan.ro
Mesajul găsit în telefonul medicului Ștefania Szabo ridică mari semne de întrebare. Poate confirma una dintre ipotezele triste vehiculate
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Adevarul
Marius Lulea prevestește finalul Guvernului Bolojan în ianuarie: „Va fi aruncat la coșul de gunoi. PSD va depune moțiune”
Mediafax
Câți români și-au refinanțat creditele? Folcuț (ARB): „Costurile la care populația și companiile se împrumută sunt influențate de prima de risc a țării”
Click
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”
Digi24
Putin poartă din nou haine militare: Ar putea exista trei motive pentru asta
Cancan.ro
Ce substanță au descoperit medicii legiști în corpul Ștefaniei Szabo. Acum totul e CLAR!
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cine a descoperit razele X?
MODĂ (P) Black Friday la Trendyol: Reduceri de până la 80%  la toate categoriile de produse și oferte de la peste 4.000 de comercianți români
11:27
(P) Black Friday la Trendyol: Reduceri de până la 80%  la toate categoriile de produse și oferte de la peste 4.000 de comercianți români
EXTERNE Partidul lui Marine Le Pen domină sondajele. Mai mult de jumătate dintre francezi vor să voteze pentru extrema dreaptă la următoarele alegeri
11:12
Partidul lui Marine Le Pen domină sondajele. Mai mult de jumătate dintre francezi vor să voteze pentru extrema dreaptă la următoarele alegeri
VIDEO EXCLUSIV Cât de prigonit a fost, de fapt, Ion Iliescu de dictatorul Ceaușescu? Lavinia Betea: „Nu este niciun fel de disidență”
11:12
Cât de prigonit a fost, de fapt, Ion Iliescu de dictatorul Ceaușescu? Lavinia Betea: „Nu este niciun fel de disidență”
EXTERNE Kievul răspunde loviturilor ruse: Atac masiv asupra infrastructurii petroliere a Rusiei
11:11
Kievul răspunde loviturilor ruse: Atac masiv asupra infrastructurii petroliere a Rusiei
Regulă nouă pentru cei care stau la bloc. De ce este interzis să-ți ÎNCHIZI balconul? Proprietarii, somați de urgență de autorități
11:09
Regulă nouă pentru cei care stau la bloc. De ce este interzis să-ți ÎNCHIZI balconul? Proprietarii, somați de urgență de autorități
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „REȚELELE sociale au devenit un adversar al democrațiilor care sunt dictaturi”
11:00
Ion Cristoiu: „REȚELELE sociale au devenit un adversar al democrațiilor care sunt dictaturi”