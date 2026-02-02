Prima pagină » Actualitate » Schimbări majore în grila Antena3 CNN. Jurnaliști cunoscuți dispar definitiv de pe ecran, alții sunt mutați în weekend. Cum va arăta noua grilă a televiziunii de știri

02 feb. 2026, 17:55, Actualitate
Semne proaste are începutul de an pentru televiziune. După demiterile sau demisiile de la PRO TV – Cătălin Măruță, Digi 24 – Anca Mireanu, Euronews -Vitalie Cojocari, urmează schimbări majore și la Antena3 CNN. Grila de programe se schimbă fundamental, anunță paginademedia.ro

Jurnalistul Radu Tudor este prima victimă a acestor schimbări. „Analistul militar” va fi înlocuit pe tronsonul 19:00-20:00. Radu Tudor va lansa o nouă platformă în cadrul trustului, iar în cursul săptămânii va fi folosit punctual în intervenții de peste zi. Astfel, producția Top News, pe care Radu Tudor o realiza împreună cu Sabina Iosub, va fi anulată.

Un alt nume greu care dispare din grila de programe de luni până vineri este Răzvan Dumitrescu, cel care realiza, de la 20.00, emisiunea  Subiectiv. Dumitrescu va fi mutat în weekend , unde va realiza o emisiune duminica seara.

Ambele ore, 19-20, 20-21, până la talk show-ul principal al stației, Sinteza Zilei, vor fi asigurate de jurnalista Cătălina Porumbel. Ea prezenta o emisiune de dezbateri pe timp de zi, împreună cu jurnalistele Gina Vacariu și Madalina Mihalache, de la 15.00, dar și un jurnal de știri, de la 17.00.

Schimbări majore sunt și la News Hour with CNN, principalul jurnal de știri al stației. Primul program cu care A3 a făcut pasul spre parteneriatul cu CNN.
Unul dintre cei 3 prezentatori iese din echipă.

E vorba despre Ana Maria Roman care va prezenta o emisiune de dezbateri de la 17.00, împreună cu redactorul șef de la site-ul Antena3, Robert Kiss. Kiss s-a transferat în trustul media deținut de familia Voiculescu în iunie 2024. El a venit de la Digi24 împreună cu Adriana Duțulescu.

Antena3 CNN trece prin cea mai mare schimbare editorială de la semnarea parteneriatului cu CNN, din septembrie 2022.

