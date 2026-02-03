Prima pagină » Actualitate » Schimbări și la TVR. Șeful știrilor, de pe vremea lui Dan Turturică, Laurențiu Ciocazanu, a fost înlocuit. Cine i-a luat locul

03 feb. 2026, 11:55, Actualitate
Schimbări și la TVR. Șeful știrilor, de pe vremea lui Dan Turturică, Laurențiu Ciocazanu, a fost înlocuit. Cine i-a luat locul

Există schimbări și la TVR. Șeful știrilor, de pe vremea lui Dan Turturică, Laurențiu Ciocazanu, a fost înlocuit. Noua numire din interiorul Televiziunii Române a fost confirmată, iar planurile includ și o mutare în grila TV.

Laurențiu Ciocazanu, șeful știrilor, de pe vremea lui Dan Turturică, a fost înlocuit, după trei ani în care a condus departamentul. Acum, Știrile TVR vor avea un nou coordonator care a fost ales din interiorul instituției.

Anca Lăzărescu va conduce departamentul de știri, la TVR

Anca Lăzărescu, care are o experiență de aproape trei decenii la Televiziunea Română, este noua coordonatoare a departamentului de știri. Aceasta a confirmat noua numire, într-un dialog cu Paginademedia.ro.

  • S-a angajat ca reporter la Telejurnalul TVR în 1997;
  • A fost producător TV al mai multor jurnale;
  • A condus Știrile TVR în 2010;
  • A ocupat funcția de redactor-sef al Redacţiei Cultură, Istorie şi Spiritualitate în ultimul an și jumătate;
  • A fost producător al emisiunilor Intrare Liberă şi Jurnal Cultural;
  • Înainte de experiența acumulată în interiorul Televiziunii Române, a lucrat la Cotidianul și la Ziua.

De altfel, există în plan și alte schimbări în interiorul TVR. De exemplu, aceste planuri includ mutarea Telejurnalului la ora 19.00, precum și schimbări în rândul prezentatorilor TV.

De asemenea, vă reamintim că în noiembrie 2025, angajaţii televiziunii naţionale şi-au ales membrii în Consiliul de Administraţie. Vezi aici mai multe informații.

Sursă foto: colaj Gândul/Shutterstock

