Washington Post anunță plecarea directorului său editorial și general William Lewis

Washington Post, publicația deținută de miliardarul Jeff Bezos, a anunțat, sâmbătă, plecarea directorului său editorial și directorului general, William Lewis.

William Lewis a adresat un mesaj personalului ziarului, în care a spus că, în timpul mandatului său, au fost luate decizii dificile pentru a asigura viitorul durabil al Post, astfel încât să poată publica în continuare informații imparțiale și de înaltă calitate pentru milioane de clienți, în fiecare zi.

William Lewis fusese numit în 2023, într-un context în care Washington Post avea mari probleme financiare, transmite CNN.

Acesta îi succedase lui Fred Ryan, care ocupase funcțiile de director general și director editorial al Washington Post timp de aproape un deceniu.

Jeff D’Onofrio, directorul financiar al ziarului, va ocupa funcţiile de director editorial şi director general interimar, a anunțat Washington Post.

Plecarea lui William Lewis survine în contextul în care Washington Posta a demarat miercuri o serie de concedieri în toate departamentele, pentru a reduce semnificativ dimensiunea publicației.

Cei mai mulți dintre corespondenții din străinătate, inclusiv cei din Orientul Mijlociu, Rusia și Ucraina, au rămas fără loc de muncă.

WP a „tăiat” inclusiv serviciile de sport, cărți, podcasturi, pagini locale sau infografice.

Autorul recomandă: