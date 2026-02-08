Prima pagină » Media » Washington Post anunță plecarea directorului său editorial și general William Lewis

Washington Post anunță plecarea directorului său editorial și general William Lewis

08 feb. 2026, 12:23, Media
Washington Post anunță plecarea directorului său editorial și general William Lewis
Washington Post - Foto: Profimedia images

Washington Post, publicația deținută de miliardarul Jeff Bezos, a anunțat, sâmbătă, plecarea directorului său editorial și directorului general, William Lewis.

William Lewis a adresat un mesaj personalului ziarului, în care a spus că, în timpul mandatului său, au fost luate decizii dificile pentru a asigura viitorul durabil al Post, astfel încât să poată publica în continuare informații imparțiale și de înaltă calitate pentru milioane de clienți, în fiecare zi.

William Lewis fusese numit în 2023, într-un context în care Washington Post avea mari probleme financiare, transmite CNN.

Acesta îi succedase lui Fred Ryan, care ocupase funcțiile de director general și director editorial al Washington Post timp de aproape un deceniu.

Jeff D’Onofrio, directorul financiar al ziarului, va ocupa funcţiile de director editorial şi director general interimar, a anunțat Washington Post.

Plecarea lui William Lewis survine în contextul în care Washington Posta a demarat miercuri o serie de concedieri în toate departamentele, pentru a reduce semnificativ dimensiunea publicației.

Cei mai mulți dintre corespondenții din străinătate, inclusiv cei din Orientul Mijlociu, Rusia și Ucraina, au rămas fără loc de muncă.

WP a „tăiat” inclusiv serviciile de sport, cărți, podcasturi, pagini locale sau infografice.

Autorul recomandă:

Sursa foto: Profimedia

Recomandarea video

Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Digi24
VIDEO Scenariu de coșmar devenit realitate în India după ce un carusel dintr-un parc de distracții s-a prăbușit peste oameni
Cancan.ro
Ruxandra Luca, chemată de URGENȚĂ la raport după episodul din benzinărie. Cum au 'pedepsit-o' șefii de la Antena 1 pe frumușica de la Neatza
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Adevarul
Sunt prețurile alimentelor din România de speriat? Ce descoperă românii când le compară cu cele din UE
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască
Cancan.ro
Mutare majoră în grila PRO TV, la o zi după finalul erei lui Cătălin Măruță. Rocada inedită pe care românii o pot vedea de azi, 7 februarie
Ce se întâmplă doctore
Cine este Iuliana Dup de la Desafio! A trecut prin clipe groaznice când avea doar 15 ani: Cu cât creșteam, bătăile deveneau mai dese și mai dure
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Anvelopele de iarnă nu sunt suficiente fără acest reglaj esențial. Impactul temperaturilor negative asupra presiunii din pneuri
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Sănătatea psihologică: Reziliența chiar te poate face mai sănătos?
CONTROVERSĂ Vicepremierul Oana Gheorghiu a brevetat o nouă rețetă de tăiat frunze la câini: „Încercăm să facem nişte ghiduri miniştrilor să înţeleagă ce au voie şi ce nu au voie în relaţia cu o companie de stat”
13:42
Vicepremierul Oana Gheorghiu a brevetat o nouă rețetă de tăiat frunze la câini: „Încercăm să facem nişte ghiduri miniştrilor să înţeleagă ce au voie şi ce nu au voie în relaţia cu o companie de stat”
VIDEO Ion Cristoiu: Moș Teacă de la Cultură vrea să introducă milităria în creația artistică
13:41
Ion Cristoiu: Moș Teacă de la Cultură vrea să introducă milităria în creația artistică
ALEGERI Portugalia își alege noul președinte: Cine este candidatul de extremă dreapta care se va lupta cu socialistul António José Seguro. Unele municipalități au amânat votul din cauza furtunii
13:29
Portugalia își alege noul președinte: Cine este candidatul de extremă dreapta care se va lupta cu socialistul António José Seguro. Unele municipalități au amânat votul din cauza furtunii
MEDIU O nouă specie invazivă, descoperită pe o plajă din Constanța. Crabul albastru, originar de pe coasta de Vest a Atlanticului. Ce probleme aduce
13:06
O nouă specie invazivă, descoperită pe o plajă din Constanța. Crabul albastru, originar de pe coasta de Vest a Atlanticului. Ce probleme aduce
TRAGEDIE Tragedie în munții din Italia. Un afacerist român a fost găsit mort, după două săptămâni de la dispariție
12:59
Tragedie în munții din Italia. Un afacerist român a fost găsit mort, după două săptămâni de la dispariție
NEWS ALERT Primul centru pentru mari arși construit după Revoluție e gata. Rogobete: „Suntem în etapa de achiziție a echipamentelor”
12:41
Primul centru pentru mari arși construit după Revoluție e gata. Rogobete: „Suntem în etapa de achiziție a echipamentelor”

Cele mai noi

Trimite acest link pe