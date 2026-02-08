Prima pagină » Actualitate » Apare un nou tip de tehnologie cu apă de mare, care ar putea înlocui dieselul. Cum pot fi transformate mările în sursă de energie

Apare un nou tip de tehnologie cu apă de mare, care ar putea înlocui dieselul. Cum pot fi transformate mările în sursă de energie

08 feb. 2026, 09:04, Actualitate
Apare un nou tip de tehnologie cu apă de mare, care ar putea înlocui dieselul. Oamenii de știință din Marea Britanie vor dezvolta un sistem prin intermediul căruia apa de mare se transformă în hidrogen. Acest sistem le va permite navelor și vehiculelor să funcționeze cu combustibil obținut direct din apa de mare.

Prin intermediul acestui proiect se dorește ca motoarele diesel să fie înlocuite cu sisteme pe hidrogen. Acestea din urmă vor urma să emită doar abur, și nu dioxid de carbon, așa cum se întâmplă în prezent. Această inițiativă este coordonată de cercetători de la Universitatea Brunel din Londra și de startup-ul de energie curată Genuine H2. Inițiativa beneficiază de o finanțare publică de 1,44 milioane de lire sterline, scrie MEDIAFAX.

Cum va funcționa noua tehnologie?

Tehnologia urmează să înlocuiască dieselul și va transforma apa de mare în hidrogen utilizabil direct la bord. Hidrogenul va fi separat din apa de mare prin intermediul electrozilor avansați. Prin acest mod este evitată și desalinizarea, care este considerată o etapă costisitoare. Hidrogenul va fi stocat în stare solidă printr-un nano-film ultrafin.

Hidrogenul se stochează în siguranță la temperatura camerei și la presiune normală, la bordul feriboturilor, navelor de pescuit, precum și în cazul ambarcațiunilor de lucru. Hidrogenul ajunge ulterior într-un motor cu ardere internă.

Aceasta ar putea reprezenta o metodă prin care să se reducă emisiile de gaze cu efect de seră din transportul maritim global. Această tehnologie este concepută drept o platformă de tipul „plug-and-play”, modulară.

Sursă foto: Shutterstock

