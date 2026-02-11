Prima pagină » Știri externe » A murit fulgerător. James Van Der Beek, îndrăgitul actor din serialul „Dawson’s Creek”, s-a stins la 48 de ani

Ruxandra Radulescu
11 feb. 2026, 22:27, Știri externe
Actorul James Van Der Beek, îndrăgit de publicul român pentru rolul său principal din serialul Dawson’s Creek, a murit la vârsta de 48 de ani, după ce a fost diagnosticat cu cancer la colon, transmite BBC.

„Iubitul nostru James David Van Der Beek a decedat în pace în această dimineață”, a anunțat familia sa într-un comunicat postat pe conturile sale de socializare. „Și-a trăit ultimele zile cu mult curaj, credință și demnitate.”

Starul a fost diagnosticat cu cancer de colon în a doua jumătate a anului 2023, dar a dezvăluit vestea abia în noiembrie 2024.

James Van Der Beek a jucat în mai multe seriale și filme populare la sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2000, inclusiv în clasicul cult Dawson’s Creek și Varsity Blues. Acesta era și tatăl a șase copii.

Într-un interviu pentru publicația Business Insider, James Van Der Beek a dezvăluit că primele simptome ale bolii au fost modificări ale tranzitului intestinal. Acesta a decis să facă un test de screening un test de screening, în urma căruia a aflat că avea cancer de colon în stadiul trei. Boala  se răspândise și la ganglionii limfatici.

Van Der Beek a spus că „cel de jos punct” al tratamentului său a fost sentimentul că își pierde părți esențiale ale identității sale.

„Toate aceste lucruri frumoase pe care le iubesc și pe care le apreciam – a fi un tată, un soț – toate acestea mi-au fost luate sau cel puțin au fost puse pe pauză”, a spus el. „A trebuit să stau acolo și să spun: «Ei bine, ce sunt eu?» Și răspunsul a fost: «Încă sunt demn de iubire».”

