Trump va anula miercuri decretul climatic adoptat în timpul administrației fostului președinte Obama. Care vor fi efectele

10 feb. 2026, 15:05, Știri externe
Donald Trump | Foto - Mediafax

Administrația Trump va anula  decretul climatic adoptat în timpul administrației fostului președinte Barack Obama în această săptămână, inclusiv să înceteze cercetările pentru sursa efectului de seră.

Documentul semnat în 2009 a consfințit legal că șase gaze cu efect de seră reprezintă o amenințare pentru sănătarea și bunăstarea populației.

Anunțul a fost făcut de Agenția de Protejarea Mediului. De asemenea, Departamentul de Război va încheia contracte pentru achiziționarea de energie electrică doar de la centralele electrice pe bază de cărbune.

Administratorul agenției, Lee Zeldin, a declarat că „este cel mai mare act de dereglementare din istoria Statelor Unite”.

Propunerea a fost transmisă Casei Albe din 7 ianuarie, potrivit Reuters.

Cerințele de măsurare, certificare și respectare a standardelor federale de emisii de gaze cu efect de seră pentru automobile vor fi, de asemenea, anulate.

Administrația Trump intenționează să aloce fonduri pentru cinci centrale electrice pe bază de cărbune din Virginia de Vest, Ohio, Carolina de Nord și Kentucky, pentru relansarea și modernizarea lor.

Trump va primi primul premiu „Campionul necondiționat al cărbunelui” din partea Clubului de Carbune din Washington, o organizație asociată cu industria combustibililor fosili.

