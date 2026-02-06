Prima pagină » Actualitate » Imagini din pădure surprinse de camerele de vederi. O haită de lupi se joacă în zăpadă

Imagini din pădure surprinse de camerele de vederi. O haită de lupi se joacă în zăpadă

06 feb. 2026, 15:57, Actualitate

O haită de lupi a fost surprinsă în Parcul Național Buila Vânturarița, din județul Vâlcea, în timp ce se jucau în zăpadă. Imaginile au fost făcute publice pe Facebook de către o organizație pentru conservarea mediului.

Potrivit reprezentanților organizației, lupii nu sunt surprinși atât de des de camerele video în sălbăticie. Aceștia au încărcat pe pagina de Facebook un videoclip în care o haită de lupi, care a fost surprinsă în Parcul Național Buila Vnturarița, se joacă în zăpadă. În imaginile de mai sus pot fi observați 5 lupi, care stau grupați, în timp ce își fac o mică „cărare” prin nămeți.

„Lupii sunt greu de filmat sau fotografiat în sălbăticie. De altfel, cele mai multe imagini cu lupi pe care le-am văzut în ultimul an au fost suprinse de camerele de supraveghere pentru animale sălbatice. Cei din clipul atașat au fost filmați în Parcul Național Buila Vânturarița, adevărată bijuterie a Olteniei de sub Munte – geoparc aspirant UNESCO.

În cadrul evenimentului Lupul, protector al pădurii și animal magic și animal magic, discutăm despre motivele pentru care lupii sunt atât de greu de prins pe camere, chiar de la realizatoarea unui film despre lupi: Anca Iosif. Desigur, vom proiecta și filmul în cauză: «Când ai lup, pădurea crește»”, se arată în postarea de pe Facebook.

Majoritatea imaginilor sunt surprinse de camerele video amplasate în parcurile naționale

În 2023, de pildă, o altă haită de lupi a fost filmată în România, în Transilvania. Imaginile surprinse arată cum lupii se aflau în căutarea hranei în Munții Apuseni. Acestea au fost publicate de Romsilva. Vezi AICI.

Sursă foto & video: Facebook Rețeaua pentru natura urbană

