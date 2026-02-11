Ministrul Transporturilor anunță construirea mai multor drumuri de mare viteză: „255 kilometri, gata până la finalul anului 2026”

Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a transmis, în cadrul unei întâlniri cu preşedinţii de Consilii Judeţene din toată țara, că ministerul este pregătit să dea în exploatare mai multe drumuri de mare viteză. Oficialul a precizat că 255 kilometri vor fi gata până la finalul anului 2026, dacă bugetului de investiţii va fi asigurat.

Ciprian Șerban a răspuns invitației lui Alfred Simonis, președintele Uniunii Naționale a Consiliilor Județene, și a participat la o Adunare Generală cu președinții de consilii.

„Am răspuns cu plăcere invitației lui Alfred Simonis, Președintele UNCJR și am participat în această dimineață la o întâlnire cu președinții de consilii județene din toată țara.

Am prezentat o situație la zi a tuturor lucrărilor și proiectelor de infrastructură rutieră și i-am asigurat pe participanți că Ministerul Transporturilor și Infrastructurii este pregătit să dea, anul acesta, în exploatare un număr important de km de drumuri de mare viteză.

255 kilometri vor fi gata până la finalul anului 2026, singura condiție fiind asigurarea unui buget necesar pentru investiții”, a afirmat ministrul Ciprian Șerban într-o postare pe Facebook.

