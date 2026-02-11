Avertisment UNSAR. Deficitul de protecție financiară al românilor este imens. De câți  bani ar trebui să dispună o familie într-o situație extremă

Deficitul de protecție financiară al populației din România a ajuns la 833 miliarde lei, potrivit unui studiu realizat la solicitarea Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR). Potrivit studiului, diferența dintre resursele disponibile și cele de care ar avea nevoie o familie într-o situație dificilă este, în medie, de 165.400 lei, comprimă Libertatea.

„Deficitul de protecție financiară al populației din România a ajuns la 833 miliarde lei, cu 5% mai mult la nivel național, arată cel mai recent studiu realizat de MIR Research la solicitarea UNSAR. Concret, diferența dintre resursele disponibile și cele de care ar avea nevoie o familie într-o situație dificilă este, în medie, de circa 165.400 lei”, se arată într-un comunicat emis de UNSAR.

Această evoluție scoate în evidență o vulnerabilitate majoră ce afectează bunăstarea populației și capacitatea oamenilor de a face față pierderilor de venit cauzate de boală, accidente sau decese.

„Creșterea deficitului de protecție financiară arată că populația României este din ce în ce mai expusă în fața riscurilor majore. Pentru a schimba această realitate, este nevoie de o serie de măsuri – de la educație și prevenție, până la extinderea accesului la soluții de protecție financiară, precum asigurările de viață și de sănătate. În acest context, introducerea de deductibilități fiscale pentru asigurările de viață și majorarea celor aferente asigurărilor de sănătate sunt instrumente esențiale pentru stimularea protecției financiare a populației”, a declarat Alexandru Ciuncan, președinte și director general UNSAR.

Doar 2,2 milioane de polițe de asigurare de viață

Există și vești bune. Interesul pentru protecția financiară este în creștere: românii sunt protejați acum de peste 2,2 milioane de polițe de asigurare de viață, cu 8% mai mult decât în primele 9 luni ale anului 2024, arată datele oficiale publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

„Reducerea deficitului de protecție nu se poate face izolat. Este nevoie de parteneriat între industrie, autorități, mediul privat și societatea civilă, astfel încât protecția financiară să devină o componentă firească a bunăstării. Un prim pas esențial este educația financiară, care îi ajută pe oameni să înțeleagă riscurile reale la care sunt expuși și să ia decizii informate pentru protejarea veniturilor și a familiilor lor”, a declarat Roxana Băluță, specialist Asigurări de Viață și Sănătate & Coordonator Programe UNSAR.

Înființată în 1994, UNSAR reprezintă 22 de companii de profil. Acestea dețin o pondere de peste 90% din piața locală de asigurări. Activitatea UNSAR are drept obiectiv apărarea și reprezentarea intereselor asigurătorilor și reasigurătorilor din România, participarea la îmbunătățirea cadrului legislativ în domeniul asigurărilor, promovarea activității de asigurări în România și a dezvoltării durabile a industriei de profil pe plan intern și internațional.

Din anul 2007, UNSAR este membru cu drepturi depline al Federației Asigurătorilor și Reasigurătorilor Europeni – Insurance Europe. Asigurările reprezintă un sector-cheie al economiei românești, contribuind la dezvoltarea acesteia. Asigurătorii din România plătesc despăgubiri de 6,5 milioane euro în fiecare zi calendaristică.

