Haos în Texas. Armata SUA a închis spațiul aerian pentru 10 zile din cauza unui balon de petrecere pe care l-a doborât cu un laser de ultimă generație

Un balon de petrecere a generat un haos considerabil în Statele Unite, unde s-a ajuns la închiderea temporară a spațiului aerian deasupra orașului El Paso din Texas pentru 10 zile și la suspendarea zborurilor de pe Aeroportul Internațional al orașului, scrie CBS News.

Armata americană, staționată la baza militară Fort Bliss, a detectat pe radar ceea ce a considerat a fi drone străine suspecte, probabil aparținând cartelurilor americane. Pentru a doborî obiectul zburător, autoritățile au închis spațiul aerian și au folosit o tehnologie experimentală cu laser de înaltă energie pentru a neutraliza obiectele.

Spațiul aerian a fost închis pentru 10 zile din cauza unui balon de petrecere

S-a dovedit ulterior că cel puțin unul dintre obiectele doborâte era un simplu balon de petrecere cu heliu. Unele surse spun că au fost doborâte până la patru baloane folosind această metodă.

Evenimentul a declanșat o dispută între Pentagon și Autoritatea Federală a Aviației, care a decis închiderea spațiului aerian pe o rază de aproximativ 16 km pentru 10 zile, din motive de siguranță, deoarece laserul militar folosit pentru a doborî obiectul zburător neidentificat punea în pericol zborurile civile.

Restricțiile au fost ridicate după intervenția Casei Albe

Restricțiile au fost ridicate după doar câteva ore, în urma unei intervenții de la Casa Albă, după ce s-a stabilit că riscul nu era atât de mare pe cât se estimase inițial. Evenimentul a fost intens comentat ca fiind un eșec de comunicare și de identificare tehnologică, subliniind dificultatea armatei de a distinge între drone de mici dimensiuni și obiecte inofensive.

