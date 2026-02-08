Prima pagină » Mediu » O nouă specie invazivă, descoperită pe o plajă din Constanța. Crabul albastru, originar de pe coasta de Vest a Atlanticului. Ce probleme aduce

08 feb. 2026, 13:06, Mediu
Un exemplar de crab albastru a fost observat pe plaja Olimp, din județul Constanța. Specialiștii atrag atenția că nu este un caz izolat, iar prezența acestei specii în Marea Neagră apare tot mai des și începe să creeze probleme serioase pentru pescari și ecosistem.

Crabul albastru provine din vestul Oceanului Atlantic, din zona Golfului Mexic. În ultimii ani s-a extins în mai multe mări europene, inclusiv în Marea Neagră, unde găsește hrană și condiții favorabile de dezvoltare.

Impact asupra pescuitului și ecositemului

Primele efecte se văd în activitatea pescarilor, spune Adrian Bîlbă, cercetător la Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură Galați.

„Pescarii se plâng de faptul că acești crabi au ajuns să le strice plasele, să le încurce plasele și să nu aibă o activitate liniștită de pescuit”, a declarat Adrian Bîlbă.

Specia rupe plasele și consumă capturile, în special pești mici și scoici, ceea ce reduce randamentul pescuitului.

Crabul albastru este o specie prădătoare și oportunistă. Se hrănește cu bivalve, crustacee și pești tineri, ceea ce poate afecta speciile locale și echilibrul ecosistemului marin.

Zonele cu fund mâlos și resurse alimentare bogate favorizează dezvoltarea populației, iar litoralul românesc oferă astfel de condiții.

Specialiștii menționează că specia are valoare alimentară și poate deveni resursă comercială, așa cum s-a întâmplat în cazul altor specii invazive marine. Deocamdată, impactul economic negativ se resimte mai ales în pescuit.

