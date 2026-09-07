Pro TV a câștigat în primă instanță un proces împotriva unei televiziuni locale, care folosește denumirile PRO Argeș și PRO Argeș TV. Decizia nu este, însă, definitivă, transmite paginademedia.ro.

Un post local ar putea fi nevoit să-și schimbe numele pentru că are „PRO” în denumire.

Este cazul postului PRO Argeș TV, după un proces intentat de Pro TV, care a reclamat folosirea elementului „PRO”, în numele televiziunii, pe site și pe rețelele de socializare.

Tribunalul Specializat din Argeş a admis acţiunea formulată de Pro TV şi a decis că televiziunea locală trebuie să înceteze utilizarea denumirilor PRO Argeş şi PRO Argeş TV, precum şi a oricărui alt semn care conţine elementul „PRO” pentru serviciile pentru care PRO TV are protecţie prin marcă.

Hotărârea a fost pronunţată pe 25 iunie 2026 şi nu este definitivă. A fost deja atacată cu apel.

Pro TV: „PRO”, elementul dominant al mărcii

În acest proces, Pro TV a susținut că deține un portofoliu de mărci înregistrate construite în jurul elementului verbal „PRO” și că acesta este folosit de peste trei decenii pentru servicii de TV și media.

Compania a reclamat faptul că PRO Argeș TV a început să se promoveze sub această denumire în septembrie 2024, iar la 1 octombrie 2024 și-a început oficial emisia.

Potrivit documentelor din dosar analizate de Paginademedia.ro, televiziunea locală a folosit denumirea PRO Argeș TV, domeniul pro-arges.ro și o pagină de Facebook cu aceeași denumire.

PRO TV a susținut în instanță că publicul ar putea considera postul local drept o filială, o reprezentanță sau o extensie regională a PRO TV, mai ales în contextul în care grupul a avut, în trecut, stații locale în România.

Ce a decis instanța

Judecătorii au considerat că argumentele invocate de PRO TV sunt întemeiate.

Tribunalul a reținut că cele două entități oferă servicii identice sau foarte asemănătoare, ambele activând în domeniul audiovizualului și al serviciilor media, inclusiv televiziune, știri și conținut informativ.

În ceea ce privește denumirea, instanța a apreciat că elementul „PRO” reprezintă partea dominantă a mărcilor PRO TV și că acesta se regăsește integral, chiar în poziție inițială, în denumirile utilizate de televiziunea locală.

Nici elementul „Argeș” nu a fost considerat suficient pentru a diferenția cele două branduri. Potrivit instanței, acesta are un caracter geografic, indicând doar zona în care își desfășoară activitatea postul, fără a elimina riscul ca publicul să perceapă televiziunea drept o filială sau o extensie regională a PRO TV.

Judecătorii au mai apreciat că asemănarea dintre cele două branduri este accentuată și de identitatea vizuală, precum și de folosirea unor combinații cromatice similare.

Concluzia Tribunalului a fost că există un risc de confuzie sau, cel puțin, de asociere în percepția consumatorilor, care ar putea crede că serviciile oferite sub brandul PRO Argeș TV provin de la PRO TV sau de la o entitate afiliată acesteia.

Instanța vorbește despre „parazitism comercial”

Judecătorii nu s-au limitat doar la analiza privind mărcile comerciale, ci au apreciat că folosirea denumirii „PRO” intră și în sfera concurenței neloiale.

Potrivit instanței, în loc să își construiască o identitate comercială proprie, televiziunea locală a folosit un element deja asociat cu notorietatea și credibilitatea PRO TV pentru a obține un avantaj concurențial.

În motivarea analizată de Paginademedia.ro apare explicit și sintagma „parazitism comercial”. Instanța a apreciat că PRO Argeș beneficiază astfel de investițiile, reputația și capitalul de imagine construite de PRO TV de-a lungul timpului.

Ce trebuie să facă PRO Argeș TV

Prin hotărârea pronunțată, Tribunalul obligă pârâta să înceteze și să se abțină, pe viitor, de la folosirea denumirilor „PRO Argeș” și „PRO Argeș TV”, precum și a oricărui alt semn care conține elementul „PRO”, pentru serviciile protejate prin mărcile PRO TV.

De asemenea, compania trebuie să își modifice prezența online considerată de instanță ca încălcând drepturile reclamantei. Măsura vizează inclusiv numele domeniului de internet și denumirile paginilor de pe rețelele sociale, precum și eliminarea conținutului care face trimitere la semnul „PRO”.

Cu alte cuvinte, dacă soluția va rămâne definitivă, PRO Argeș TV nu va mai putea continua să folosească actuala denumire pentru serviciile vizate de hotărârea instanței.

Decizia nu este însă definitivă. Aceasta a fost deja atacată cu apel.

Minuta deciziei, publicată pe Portalul Instanțelor de Judecată

„Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta PRO TV S.R.L., reprezentată legal de domnul ALEKSANDRAS CESNAVICIUS – Administrator Unic/Director General, reprezentată convenţional de MIHAELA TUDORACHE – CABINET DE AVOCAT, persoană desemnată cu primirea corespondenţei Mihaela Tudorache şi Raluca Blidaru, în contradictoriu cu pârâta Societatea UTA NETWORK S.R.L., prin administratori Uţă Claudius-Iulian şi Uţă Alina-Narcisa.

Obligă pârâta să înceteze şi să se abţină pe viitor să utilizeze, pe teritoriul României, în orice formă, în activitatea sa comercială, denumirile „PRO ARGES”, „PRO ARGES TV” sau a oricărui alt semn care conţine elementul verbal „PRO”, pentru promovare, publicitate, oferire spre comercializare şi comercializare de produse şi servicii din clasele pentru care sunt înregistrate Mărcile PRO TV şi să şteargă/modifice prezenţa online care încalcă drepturile reclamantei.

Obligă pârâta să înceteze utilizarea numelui de domeniu care include elementul „PRO” (ex: [www.pro-arges.ro](http://www.pro-arges.ro)), să schimbe denumirea paginilor de pe reţelele de socializare (ex: Facebook PRO ARGES TV) şi să elimine orice conţinut care face trimitere la semnul „PRO”.

Obligă pârâta la încetarea tuturor şi oricăror acte de concurenţă neloială faţă de reclamantă care încalcă drepturile de proprietate industrială ale reclamantei asupra Mărcilor PRO TV, numelui de domeniu [www.protv.ro](http://www.protv.ro) şi denumirii comerciale PRO TV şi anume orice act de natură a crea confuzie sau parazitism cu serviciile reclamantei, cum ar fi folosirea de firme, embleme, domenii de internet, pagini de reţele sociale care produc confuzie cu cele folosite în mod legitim de reclamantă.

Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 300 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxa judiciară de timbru.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea urmând a fi depusă la Tribunalul Specializat Argeş, sub sancţiunea nulităţii.”

O altă televiziune și-a schimbat numele după o notificare din partea PRO TV

Nu este pentru prima dată când PRO TV intervine în cazul unei televiziuni care folosește o denumire considerată prea apropiată de brandul său. Televiziunea Profi 24, cu acoperire națională, și-a schimbat anul trecut numele în Pro 24. După doar două luni, postul a revenit asupra deciziei și a renunțat la noua denumire, după ce a fost notificat de PRO TV.

Sursa foto: Pagina de Media / Envato (ilustrativ)