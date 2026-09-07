Rapper-ul Cheloo și colegul său de echipă, Mihai Ban, s-au ales cu o penalizare la Asia Express, pe Drumul Mătăsii, după ce au refuzat să danseze în cadrul unei probe.

Cheloo a fost cel mai vocal. A spus că se respectă „ca bărbat”, deci nu va dansa, transmite b1tv.ro. Rapper-ul a recunoscut apoi că poate a fost cam „mitocan”, în contextul în care restul concurenților au făcut proba, fără comentarii.

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Ce probă au trecut concurenții la Asia Express

Concurenții au aflat că, pentru a pleca în cursă, au întâi o misiune de trecut: să imite un dans tradițional uzbek, îmbrăcați în costume tradiționale.

Un jurat era ales să spună dacă au dansat bine sau nu și, în funcție de verdict, erau lăsați să plece în cursă. Sau nu…

Cheloo și Mihai Ban au refuzat proba și au fost penalizați drastic: au plecat cu 30 de minute după ultima echipă.

Ce l-a enervat pe Cheloo la Asia Express: A refuzat categoric!

„Da’ nu vreau să fac. Punct. Unu la mână mă respect ca bărbat. Nici el (Mihai Ban). Nu mă identific cu aşa ceva, poate ceilalţi nu se identifică. Punct. Eu nu dansez din principiu de 35 de ani. O simulare de epilepsie pot să vă fac, aici”, a spus Cheloo.

Artistul de hip hop a recunoscut ulterior că poate a avut o reacție de „mitocan”.

Maurice Munteanu i-a justificat ieșirea „rivalului” său de la Asia Express: „Mie mi s-a părut o reacție justificată și am să spun de ce. Cred că maniera asta în care s-a autotratat și s-a autoeducat în toți anii ăștia de «bad boy» pur și simplu nu l-a lăsat să se exprime și în acest fel. Cred că a considerat că ar fi o chestiune care l-ar pune într-o ipostază inconfortabilă pentru cine este el și ce reprezintă el”.

Sursa foto: Capturi Antena 1