Victor Ponta acuză USR că a blocat proiectele energetice ale României. Fostul premier susține că România nu are baterii de stocare pentru panouri fotovoltaice pentru că sunt produse în China. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.



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„România n-a cumpărat baterii pentru stocare pentru că se fac în China”

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta susține că USR-ul este „brațul politic” care a distrus toate proiectele energetice din România. Acesta dă drept exemplu cazul reactoarelor 3 și 4 Cernavodă și spune că ONG-urile nu și-au dorit ca proiectele să fie făcute cu firme din China. Politicianul acuză USR-ul și de lipsa de baterii de stocare a energiei fotovoltaice. Acesta susține că motivul principal a fost că bateriile erau produse în China.

„Timp de 10 ani, această sectă ONG-istă este cea care a distrus… USR-ul este brațul politic care a distrus toate proiectele energetice din România, pornind de la Reactorul 3 și 4 Cernavodă, pe care eu le-am semnat. Nu facem noi cu chinezii. De ce? Dar cu cine le faceți? Grupul pe cărbune de la Rovinari, centrala de la Tarnița… Faptul că România n-a cumpărat baterii pentru stocare pentru că se fac în China… Bateriile în care noi trimitem curentul ieftin și luăm scump în Bulgaria sunt chinezești.”, explică politicianul.

Reactoarele 3 și 4 Cernavodă, epopeea românească

În 2015, Nuclearelectrica și China General Nuclear au semnat memorandumul pentru dezvoltarea reactoarelor 3 și 4. Contractul a fost semnat sub mandatul de premier al lui Victor Ponta. În 2020, guvernul Orban a cerut oficial încetarea negocierilor cu compania chineză. Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a invocat faptul că timp de 5 ani proiectul nu avansase, iar România trebuia să găsească alți parteneri și alte surse de finanțare.

Proiectul reactoarelor 3 și 4 a trecut și printr-o serie de contestări juridice din partea unor ONG-uri de mediu. În 2010–2011, Greenpeace a contestat la Comisia Europeană și în instanță modul în care statul finanța proiectul Cernavodă 3 și 4, susținând că erau acordate garanții și fonduri de stat incompatibile cu regulile UE privind ajutorul de stat. În 2012, Greenpeace România și Bankwatch România au depus o plângere împotriva procedurii de emitere a acordului de mediu pentru reactoarele 3 și 4. Au fost invocate probleme legate de evaluarea impactului asupra mediului și procedura de consultare.

Ce situații critice sunt în România, în perspectiva lui Victor Ponta?

Fostul premier a menționat și alte situații politico-economice din România care înrăutățesc criza din țară. Acesta susține că România nu mai produce nimic. Deși a existat un proiect prin care Romgaz trebuia să cumpere Azomureș și să continue producția de fertilizatoare, a existat o „masacrare a agriculturii”. Ponta afirmă că bombardamentele ucrainenilor asupra petrolului kazah care vine spre România cresc exponențial prețul la benzină și motorină.

„Avem creșterea cheltuielilor și creșterea veniturilor, că de-aia zice că e deficitul mai mic strict pe taxe, adică pe scăderea consumului și a producției. Apoi, genocidul împotriva IMM-urilor (n.r. Întreprinderilor mici și mijlocii). Masacrare agriculturii. Chestia asta cu fertilizarea… Nu se mai produce nimic în România. A zis Romgaz că o să cumpere Azomureș. S-au dublat, s-au triplat și gesturi politice ca cel despre care doar noi am avut curaj să vorbim. Culmea, și Băsescu, m-am bucurat. Voi înțelegeți că dacă ucrainienii bombardează petrolul kazah care vine la Năvodari, care vine la rafinărie. O să plătim cel mai scump preț pe benzină și motorină.”, afirmă Ponta.

Romgaz preia Azomureș în încercarea de a relansa producția de îngrășăminte

Azomureș este unul dintre principalii producători de îngrășăminte din România. Producția sa depinde în mare măsură de gazul natural. Combinatul și-a suspendat în repetate rânduri activitatea în ultimii ani. Principalul motiv a fost costul ridicat al gazului, ceea ce a generat dificultăți de a produce competitiv. În 2026, Romgaz a preluat activele operaționale ale Azomureș, într-o tranzacție de până la aproximativ 69 de milioane de euro, cu obiectivul de a relansa producția.

La 1 septembrie 2026, Romgaz a finalizat oficial preluarea activității de producție a Azomureș. Compania a anunțat însă că urmează evaluarea și testarea instalațiilor, lucrări de mentenanță și eventuale remedieri, după care producția va fi repornită etapizat. Ținta anunțată de autorități este reluarea producției în primul trimestru din 2027.