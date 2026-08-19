Planul care merge dincolo de economii: cum îmbini protecția cu investiția pentru cei dragi

Când o familie se gândește la viitor, discuția începe adesea cu economiile. Cât putem pune deoparte și pentru ce? Pentru educația copiilor, o locuință, un venit suplimentar la pensie sau mai multă libertate financiară peste ani?

Economisirea este importantă, însă un plan solid nu se construiește doar prin acumulare. Banii au nevoie de timp pentru a crește, iar între prezent și obiectivul final pot apărea situații care pun presiune pe tot ce ai construit: un accident, o boală gravă, pierderea veniturilor sau un alt eveniment care schimbă echilibrul financiar al familiei.

Ca priorități, 27% dintre români ar alege să economisească, 15% ar alege siguranța financiară prin asigurări și doar 9% investițiile, dacă ar putea îmbunătăți ceva în acest an privind planul lor financiar, arată un studiu realizat în 2026 la inițiativa Allianz-Țiriac, prin Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS), pe un eșantion de 1.218 respondenți din toată țara. Datele arată că aceste instrumente sunt încă privite mai degrabă separat, deși fiecare răspunde unei nevoi diferite din același plan financiar.

Două obiective, un singur plan

O asigurare de viață cu componentă de investiții poate crea echilibrul dintre cele două obiective. Componenta de protecție oferă sprijin financiar celor dragi dacă apare un eveniment acoperit, iar investiția contribuie la formarea unui capital pentru planurile pe termen lung.

Astfel, familia nu trebuie să aleagă între siguranța de astăzi și obiectivele de mâine. Poate construi în paralel o plasă de protecție și o resursă pentru educația copiilor, o locuință, independență financiară sau completarea veniturilor la pensie.

Planul trebuie să pornească de la situația reală a familiei:

venituri,

cheltuieli,

credite,

persoane care depind de aceste venituri și

obiectivele urmărite.



Pentru o familie tânără, prioritatea poate fi protejarea veniturilor și a copiilor. Pentru una aflată într-o etapă financiară mai stabilă, accentul se poate muta către investiții pe termen lung.

Dinamic Invest de la Allianz-Țiriac este o asigurare de viaţă cu componentă de investiții care permite construirea treptată a unui capital, prin contribuții regulate în lei sau euro, alături de protecția unei asigurări de viață. Sumele pot fi suplimentate, iar evoluția investiției poate fi urmărită online.

Premium Invest este potrivit pentru cei care pornesc de la o sumă deja disponibilă. Investiția începe de la minimum 2.000 de euro și poate fi completată ulterior cu cel puțin 500 de euro.

Diferențe între Dinamic Invest și Premium Invest

Criteriu Dinamic Invest Premium Invest Tip de contribuție Contribuții regulate sau primă unică Primă unică inițială Sumă inițială De la 1.800 lei pe an pentru contribuțiile regulate Minimum 2.000 EUR sau echivalentul în lei Contribuții ulterioare Se pot efectua prime suplimentare Se pot efectua prime suplimentare Monedă Lei sau euro Lei sau euro

În ambele cazuri, investiția este adaptată profilului de risc, iar familia beneficiază de protecție financiară dacă apare un eveniment nefericit. Alegerea depinde de modul în care vrei să investești: treptat sau pornind de la un capital deja acumulat.

Un plan pentru termen lung, nu o soluție pentru câteva luni

O asigurare cu componentă de investiții nu este un cont clasic de economii și nu oferă o dobândă fixă. Valoarea contului depinde de evoluția programelor de investiții, iar pe parcurs pot exista perioade de creștere, stagnare sau scădere.

De aceea, aceste soluții trebuie privite pe termen mediu și lung și alese în funcție de obiectivele familiei, toleranța la risc și capacitatea de a susține investiția în timp. Planul ar trebui revizuit periodic, mai ales când apar schimbări importante: un copil, un credit, venituri mai mari, alte responsabilități sau obiective noi.

Protecția și investiția nu elimină incertitudinea, dar o pot face mai ușor de gestionat. Una ajută familia dacă apare neprevăzutul, iar cealaltă construiește resurse pentru ceea ce își dorește să realizeze.

Moștenirea financiară a unei familii înseamnă mai mult decât suma acumulată la final. Înseamnă și cât de bine a fost protejat drumul până acolo. Atunci când protecția și investiția lucrează împreună, familia are atât un plan pentru viitor, cât și sprijinul necesar pentru a nu rămâne descoperită pe parcurs.

„Moștenire de viață” este o inițiativă editorială Gândul și Allianz-Țiriac pentru o conversație necesară despre ceea ce lăsăm cu adevărat generațiilor viitoare. Într-o lume în care viitorul este tot mai greu de anticipat, dincolo de bunuri, proprietăți sau economii, o asigurare de viață poate deveni, la rândul său, o formă de moștenire: o resursă financiară care le oferă celor apropiați protecție, stabilitate și libertatea de a-și continua planurile, indiferent de situațiile neprevăzute pe care viața le poate aduce.

O campanie editorială Gândul realizată cu susținerea Allianz-Țiriac. Descoperă produsele de asigurare care ți se potrivesc!