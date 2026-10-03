Primele rezultate ale alegerilor parlamentare din Letonia. Partidul actualului premier conduce detașat. Pe ce loc se află formațiunea pro-rusă

Letonii s-au prezentat astăzi la vot pentru a alege componența celui de-al 15-lea Parlament (Saeima), într-un context extrem de tensionat. Potrivit primelor date exit-poll, formațiunea pro-europeană și pro-ucraineană „Lista Unită” condusă de premierul în funcție, Andris Kulbergs, a obținut cele mai multe voturi.

Într-un tur de scrutin marcat de incidente cu drone, dezbateri aprinse privind cheltuielile de apărare, amenințări din partea Rusiei și de creșterea costului vieții, actualul șef al executivului de la Riga pornește ca favorit pentru un nou mandat.

Deși partidul „Lista Unită” își menține prima poziție la distanță considerabilă de locul doi, nicio formațiune politică nu deține majoritatea.

Sondaj Gândul Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament? Să declanșeze Alegeri Parlamentare Anticipate

Să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu

Să desemneze premier de la un alt partid Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Datele exit-poll-urilor la alegerile din Letonia:

35,6% au votat pentru partidul „Lista Unită”, o alianță centristă și profund pro-ucraineană;

11,3% pentru „Letonia pe Primul Loc”, un partid populist de dreapta adesea comparat cu MAGA din SUA;

11,3% pentru Progresiști, singura forță majoră de centru-stânga;

10,8% pentru partidul „Puterea Suverană/Tinerii Letoni”, o alianță populistă pro-rusă axată pe valorile tradiționale;

8,7% pentru „Alianța Națională”, un partid naționalist;

6,7% pentru „Noua Unitate”.

Deși „Lista Unită” a obținut un scor peste așteptări, premierul Andris Kulbergs nu va avea o majoritate absolută și va trebui să formeze o coaliție de guvernare pentru a rămâne la putere. Actuala alianță, formată împreună cu „Noua Unitate” și „Alianța Națională”, ar acumula aproximativ 51% din voturi, potrivit estimărilor inițiale, și oferă o bază pentru continuarea actualului guvern.7

Deși Lista Unită a obținut un scor peste așteptări, premierul Andris Kulbergs nu va avea o majoritate absolută și va trebui să formeze o coaliție de guvernare pentru a rămâne la putere. Alianța sa actuală, formată împreună cu Noua Unitate și Alianța Națională, ar acumula aproximativ 51% din voturi potrivit estimărilor inițiale, oferind o bază pentru continuitatea guvernului centrist.

La aceste alegeri, electoratul rus, care reprezintă 23,3% din populația țării potrivit ultimelor recensăminte, nu a mai votat ca un bloc unitar, ci s-a fragmentat puternic în mai multe grupuri. Spre deosebire de anii trecuți, când fostul partid de stânga „Armonia” aduna aproape toate voturile rusofonilor, acum votul s-a împărțit între partidele populiste noi. Principalul beneficiar este formațiunea „Puterea Suverană/Tinerii Letoni”, care a obținut 10,8% la nivel național potrivit exit-poll-urilor și promovează oprirea sprijinului pentru Ucraina și reluarea relațiilor cu Moscova.