Aproximativ 5,1 milioane de români trăiesc în țările din Europa. Cei mai mulți se află în Marea Britanie, Spania și Italia, potrivit Ministerului Muncii. De altfel, peste 54.900 de români au plecat definitiv din țară în 2025, conform unor date ale Institutului Național de Statistică. Este cel mai mare număr din ultimii 34 de ani, după 1990.

Conform „Barometrului Național al Tinerilor”, realizat de INSCOP la finalul lui 2025, 66,2% dintre tinerii chestionați consideră că munca în străinătate poate îmbunătăți nivelul de trai. Principalul motiv pentru plecare ar fi un salariu mai mare, indicat de 64,7% dintre respondenți. Totuși, 70,6% spun că nu intenționează să plece din țară în următoarele 12 luni. Dacă ar emigra, 76,9% spun că le-ar lipsi cel mai mult familia.

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De altfel, numărul românilor stabiliți în străinătate este estimat între 4,37 milioane și peste 5,11 milioane de persoane, în funcție de metodologia de calcul. Datele din documentele Ministerului Muncii vizează principalele state europene, conform G4Media.

Unde se află cele mai mari comunități de români în Europa?

Datele indică faptul că cei mai mulți români plecați peste hotare trăiesc și muncesc în Marea Britanie. La sfârșitul lui iunie 2026, românii depuseseră 1,47 milioane de cereri în cadrul EU Settlement Scheme, programul destinat cetățenilor Uniunii Europene care locuiau în Marea Britanie înainte de Brexit. În prezent, 1,02 milioane de români au rezidență legală în Regatul Unit. Dintre aceștia, 684.380 au primit statut permanent. De altfel, datele arată că aproape 100.000 de conaționali au obținut cetățenia britanică.

Numărul românilor din Anglia și Țara Galilor a crescut de la 310.000 în 2016 la 805.000 în 2025. În perioada aprilie 2025-martie 2026, aproximativ 39.000 de români s-au întors în țară. România a avut cel mai mare număr de plecări din Marea Britanie dintre țările europene.

Documentele Ministerului Muncii mai arată că la sfârșitul lui 2025, în Germania erau înregistrați 903.770 de cetățeni români, potrivit datelor oficiale germane. Românii au cea mai ridicată rată de ocupare dintre cetățenii Uniunii Europene din Germania, de 72,7%. În noiembrie 2025, 558.950 de români erau angajați.

La începutul lui 2025, în Spania erau 609.270 de români rezidenți, potrivit Institutului Național de Statistică din Spania (INE). Observatorul Permanent al Imigrației (OPI) arată că se aflau, în schimb, 1,13 milioane de români cu certificat de rezidență valabil. În aprilie 2026, 346.290 de români cotizau la sistemul spaniol de securitate socială, iar aproape 55.000 lucrau ca independenți. Comunitatea românească este a doua ca mărime din Spania, după cea marocană.

Italia și Franța, alte două state cu o comunitate românească mare

O comunitate mare de români se află și în Italia. În 2025, se aflau pe teritoriul italian 1.053.042 de conaționali, și anume 592.684 de femei și 460.358 de bărbați. Datele indică faptul că 42.510 români sunt pensionari în Italia.

În Franța, comunitatea românească este estimată la 450.000-500.000 de persoane, însă statul nu publică statistici oficiale pe criterii etnice. În 2024, peste 15.800 de români erau înregistrați ca lucrători detașați în Franța. Cei mai mulți activau în construcții și agricultură. Alți peste 25.000 de români lucrau sezonier, în special în agricultură.

Datele mai arată că în Austria erau înregistrați, la 1 ianuarie 2025, 155.721 de români. În Olanda erau 63.848 de rezidenți români, dar numărul lucrătorilor mobili și temporari este estimat la 80.000-120.000. În Cipru sunt aproximativ 45.000 de români, iar în Grecia sunt 28.250 de români. Comunitatea românească din Suedia este estimată la 25.000-30.000 de persoane. În Danemarca sunt 17.000-20.000 de români, iar în Estonia ar fi aproximativ 1.000-1.500 de conaționali.

Pe de altă parte, date ale Institutului Național de Statistică au arătat că fără imigranți, populația României scădea sub 19 milioane de locuitori la 1 ianuarie 2026.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ