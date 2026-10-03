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Bagajul de cabină de până la 7 kilograme ar putea fi gratuit pentru pasagerii din Uniunea Europeană. De când se aplică regula

Bagajul de cabină de până la 7 kilograme ar putea fi gratuit pentru pasagerii din Uniunea Europeană. De când se aplică regula
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Pasagerii care zboară în Uniunea Europeană vor avea dreptul la un bagaj de cabină suplimentar gratuit, de până la 7 kilograme, potrivit noilor reguli privind drepturile călătorilor. Măsura va intra în vigoare la 23 octombrie 2027 și va modifica modul în care companiile aeriene afișează și comercializează biletele.

Normele au fost convenite de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene și au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pe 2 octombrie. Pasagerii vor putea lua gratuit un obiect personal, precum o geantă sau un rucsac, care să încapă sub scaun, plus un bagaj de cabină de până la 7 kilograme și maximum 100 de centimetri în dimensiuni totale. De menționat faptul că obiectul personal trebuie să se încadreze în următoarele dimensiuni: 40×30×15 centimetri, arată The Independent.

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Bagajul de cabină de până la 7 kilograme ar putea fi gratuit pentru pasagerii din Uniunea Europeană. De când se aplică regula

Bagajul de cabină de până la 7 kilograme ar putea fi gratuit pentru pasagerii din Uniunea Europeană. Foto: Shutterstock

Acest bagaj „fără cost suplimentar” va fi permis în funcție de capacitatea pe care cabina aeronavei o are disponibilă.

O nouă regulă pentru pasagerii care călătoresc în Uniunea Europeană

Companiile aeriene vor trebui să includă bagajul de cabină în prețul afișat inițial. Astfel, pasagerii vor putea compara mai ușor tarifele reale. Operatorii vor putea oferi și bilete mai ieftine fără bagaj de cabină, dacă pasagerul alege această opțiune. Noile reguli ar urma să se aplice din 23 octombrie 2027. Până atunci, rămân valabile condițiile actuale ale fiecărei companii.

De asemenea, sunt menționate și condițiile pentru zborurile din Marea Britanie. Regulile nu se vor aplica automat zborurilor către sau din Marea Britanie, care nu mai face parte din Uniunea Europeană. Pentru unele curse, pasagerii britanici ar putea plăti în continuare bagajul de cabină. Aplicarea va depinde de rută și de legislația valabilă.

Noile norme ale Uniunii Europene urmăresc să facă prețurile biletelor mai transparente și să limiteze costurile suplimentare pentru bagaje.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ

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