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Rusia avertizează din nou diplomații și străinii să părăsească Ucraina: „Urmează atacuri asupra obiectivelor din Kiev”

Rusia avertizează din nou diplomații și străinii să părăsească Ucraina: „Urmează atacuri asupra obiectivelor din Kiev”
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Moscova a reiterat sâmbătă avertismentul către cetățenii străini și personalul militar diplomatic să părăsească Ucraina și să nu mai călătorească pe teritoriul acesteia. MAE rus a subliniat faptul că Forțele Armate vor lansa în viitorul apropiat lovituri masive asupra obiectivelor militare din Kiev și alte orașe ucrainene, iar străinii care nu vor părăsi Kievul se expun în mod conștient la pericolul care va urma.

Oficialii ruși au precizat că atacurile vor viza exclusiv obiectivele militare, centrele de comandă și facilitățile din industria de apărare a Ucrainei. În același timp, Kremlinul a transmis că „cei care ignoră acest avertisment poartă întreaga responsabilitate pentru orice consecințe negative”. Un avertisment similar a fost emis de Moscova în luna mai.

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„Partea rusă a cerut anterior cetățenilor străini și personalului diplomatic aflați la Kiev să părăsească orașul și să se abțină de la călătoriile în Ucraina. Autoritățile ruse au îndemnat, de asemenea, rezidenții ucraineni să stea departe de instalațiile militare și administrative. Aceste avertismente au fost transmise în declarația emisă de Ministerul rus de Externe la 25 mai 2026, precum și prin note diplomatice adresate partenerilor străini. Acestea au fost reiterate și de ministrul adjunct de Externe, Mihail Galuzin, în timpul unei ședințe de informare pentru membrii corpului diplomatic la 27 mai 2026”, se arată în comunicatul Moscovei.

„Ministerul rus de Externe îndeamnă încă o dată cetățenii străini, inclusiv personalul misiunilor diplomatice, să se abțină de la a rămâne sau de a călători în Ucraina. Responsabilitatea pentru orice posibile consecințe negative revine în întregime celor care aleg să ignore acest avertisment”, se arată în finalul comunicatului MAE rus.

Capitala Ucrainei s-a confruntat în ultimele zile cu un val intens de bombardamente unde, chiar în dimineața zilei de 3 octombrie, rachetele și dronele rusești au lovit Podul de Nord din Kiev, provocând distrugeri majore.

În ciuda amenințărilor venite de la Moscova, șeful misiunii Uniunii Europene la Kiev a precizat că toate cele 27 de țări membre UE vor rămâne pe poziții. Acesta a declarat că „Rusia vrea să propage frică, panică și izolarea Ucrainei, dar acest lucru nu va funcționa”.

Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că încalcă toate regulile războiului prin autorizarea unor atacuri masive care afectează zonele civile, școlile și piețele publice.

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