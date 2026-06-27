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Ion Cristoiu: Guvernul Veștea a fost ultima șansă a României de a demufa de la Putere Gașca lui Ilie Bolojan

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„Joi, 23 aprilie 2026, s-a petrecut în istoria post-decembristă a României o ciudățenie. Partidul cu cel mai mare număr de parlamentari în cadrul coaliției de guvernare, și anume, PSD, decide să-și retragă din structurile puterii toți oamenii: miniștri, secretari de stat prefecți”, își începe publicistul Ion Cristoiu cel mai nou jurnal zilnic.

„Aceasta, ca o formă de presiune asupra premierului Ilie Bolojan pentru a demisiona. Din acel moment, normal era ca premierul să demisioneze, deoarece era premier de Coaliție și dacă un membru de partid, nu neapărat de proporțiile PSD, dacă pleacă, Coalția s-a destrămat, iar premierul nu-și mai are rostul. Ilie Bolojan, evident, nu a demisionat, ba mai mult, halca uriașă de putere o împarte rapid cu USR și UDMR. Așa se ajunge la un alt paradox: aceiași persoană are 2 ministere. De această măsură profită USR. De exemplu, Miruță este vicepremier, ministru la Apărare și la Transportoruri. Barna este vicepremier, dar devine și ministru al Agriculturii.

În felul acesta, s-a ajuns la o altă ciudățenie, și anume, că o coaliție de partide minore conduc țara, în timp ce PSD și AUR sunt deja excluse de la guvernare. Din acel moment, a fost limpede că Ilie Bolojan și Gașca se vor face totul pentru a rămâne la infinit la guvernare. Așa se explică că un govern demis este și acum în funcție și explică toate manevrele lui Ilie Bolojan, dar și ale lui Kelemen Hunor și Dominic Fritz de a împiedica formarea unui nou guvern.

Potrivit Constituției, Guvernul demis rămâne în funcție până când vine un nou guvern. Nu vine un nou guvern, rămâne în funcție. Sigur, Constituția prevede că are niște puteri limitate, dar din punct de vedere al fripturii, acest guvern are toată puterea. Eu am sesizat acest lucru și am văzut că atât guvernul Tomac, dar mai ales guvernul Veștea era o posibilitate de demufare a acestei Găști. Așa se explică de ce eu critic AUR și să ridic semne de întrebare chiar și asupra lui Călin Georgescu. Acum, ați văzut, se vor inventa toate aceste răzgândiri ale lui Ilie Bolojan și jocurile lui Fritz și ale lui Kelemen Hunor sunt ca ei să rămână la putere, cu o putere mult mai mare decât o aveau înainte”, continuă scriitorul pastila zilnică.

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