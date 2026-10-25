Președintele socialist Lula da Silva se situează pe primul loc în fața senatorului conservator Flávio Bolsonaro. Potrivit primului exit poll, președintele actual conduce cu 57,66%, în timp ce fiul fostului președinte Jair Bolsonare are 42,34%.

Numărătoara voturilor s-a făcut la doar 0,25% dintre secțiile de votare.

Numărătoarea a fost întreruptă după ce Curtea Supremă a prelungit programul de vot cu două ore, iar rezultatele parțiale provin, în mare parte, din fiefurile lui Lula din regiunile de Nord și Nord-Est.

Bolsonaro a câștigat primul tur cu 47,03% pe 4 octombrie, în timp ce Lula a obținu 45,16%.

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