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Alegerile din Brazilia. Președintele socialist Lula da Silva îl devansează pe Flavio Bolsonaro, potrivit primelor rezultate parțiale

Alegerile din Brazilia. Președintele socialist Lula da Silva îl devansează pe Flavio Bolsonaro, potrivit primelor rezultate parțiale
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Președintele socialist Lula da Silva se situează pe primul loc în fața senatorului conservator Flávio Bolsonaro. Potrivit primului exit poll, președintele actual conduce cu 57,66%, în timp ce fiul fostului președinte Jair Bolsonare are 42,34%.

Numărătoara voturilor s-a făcut la doar 0,25% dintre secțiile de votare.

Numărătoarea a fost întreruptă după ce Curtea Supremă a prelungit programul de vot cu două ore, iar rezultatele parțiale provin, în mare parte, din fiefurile lui Lula din regiunile de Nord și Nord-Est.

Bolsonaro a câștigat primul tur cu 47,03%  pe 4 octombrie, în timp ce Lula a obținu 45,16%.

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