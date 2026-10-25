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Mii de români din Italia au manifestat la Roma pentru eliberarea lui Călin Georgescu. Autoritățile italiene au autorizat protestul

Ruxandra Radulescu
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Românii din Italia au ieșit pe străzile din Roma, duminică 25 octombrie, într-o manifestație de proporții pentru susținerea lui Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, aflat în arest preventiv. Mii de oameni au mărșăluit în centrul capitalei din peninsulă, în timp ce fluturau tricolorul României și scandau mesaje pro-Georgescu. Spre deosebire de autoritățile din România, cele italiene au autorizat evenimentul.

Străzile Romei au fost pline azi de români, care și-au strigat nemulțumirea față de arestarea lui Călin Georgescu.

Aceștia au organizat un protest pașnic, în care au scandat pentru eliberarea fostului candidat la prezidențiale.

Călin Georgescu este președinte” sau „Justiție, nu corupție” sunt doar câteva dintre mesajele care au răsunat în capitala Italiei, astăzi.

Manifestanții au postat filmări pe rețelele de socializare, în care se poate vedea mobilizarea impresionantă pentru susținerea lui Călin Georgescu.

Mulțimea de oameni a înaintat pe străzi cu pancarte pe care scria „Democrație înseamnă respectarea votului”.

Spre deosebire de România, unde protestele pro-Georgescu nu au fost autorizate, autoritățile italiene au pus la dispoziția românilor toate condițiile necesare pentru desfășurarea manifestației.

„Asta e democrația în Italia. Fără niciun interes, ne-au pus la dispoziție forțe de ordine, au închis străzi, uitați și luați exemplu”, a declarat unul dintre manifestanți.

În România, jurnalistul Robert Turcescu s-a alăturat, din nou, manifestanților de la Arestul Central

În România, concomitent cu celebrarea Zilei Armatei Române, susținătorii lui Călin Georgescu au protestat pentru a 27-a noapte la rând în fața Arestului Central, unde este închis fostul prezidențiabil.

Oamenii au scandat pentru eliberarea lui Călin Georgescu. Manifestanților li s-a alăturat, din nou, jurnalistul Robert Turcescu care și-a exprimat, la rândul său, sprijinul față de fostul candidat.

Călin Georgescu află luni dacă rămâne în arest preventiv

Amintim că vineri, 23 octombrie, judecătorii Curții de Apel București au desființat în totalitate hotărârea Tribunalului București și au respins, ca neîntemeiată, cererea formulată de fostul candidat la alegerile prezidențiale privind înlocuirea măsurii preventive, din arest preventiv în arest la domiciliu. Decizia nu este definitivă.

Luni, 26 octombrie 2026, la ora 11:00, urmează să fie examinată la Tribunalul București propunerea Parchetului de prelungire a măsurii arestării preventive pentru încă 30 de zile.

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