Cine este Iliana Iotova, câștigătoarea primului tur al alegerilor prezidențiale din Bulgaria. Și-a început cariera ca reporter și prezentatoare TV

Iliana Iotova, președinta în exercițiu a Bulgariei, s-a clasat pe primul loc în primul tur al alegerilor prezidențiale din 25 octombrie, potrivit sondajelor de la ieșirea de la urne. Fosta jurnalistă a intrat în politică în anii ’90, a fost deputată și eurodeputată, iar în ianuarie 2026 a preluat funcția de șef al statului, după demisia lui Rumen Radev.
Iliana Iotova s-a născut la 24 octombrie 1964, la Sofia. A absolvit Liceul Francez „Alphonse de Lamartine” din capitala Bulgariei, apoi Facultatea de Filologie Bulgară a Universității „Sf. Kliment Ohridski”. Ulterior, a urmat cursuri de specializare la Școala Națională de Administrație din Franța și la Centrul pentru Studii Europene din Strasbourg.
Și-a început cariera în jurnalism. Între 1990 și 1997, a lucrat la Televiziunea Națională Bulgară, unde a fost reporter, redactor, prezentatoare și directoare a Direcției de Știri și Actualități, potrivit BTA.
În 1997, a intrat în structurile Partidului Socialist Bulgar (BSP), unde a condus centrul de presă până în 2007. A ocupat ulterior mai multe funcții în conducerea formațiunii și a fost deputată în Parlamentul Bulgariei între 2005 și 2007.
În 2007, Iliana Iotova a devenit eurodeputată, mandat pe care l-a deținut până în 2017. În Parlamentul European, a participat la activitatea comisiilor care au abordat teme precum libertățile civile, securitatea și migrația.
În noiembrie 2016, a fost aleasă vicepreședintă a Bulgariei, în tandem cu Rumen Radev. Cei doi au fost realeși în 2021 pentru un al doilea mandat.
La 23 ianuarie 2026, Iotova a preluat funcția de președinte al Bulgariei, după ce Curtea Constituțională a constatat încetarea anticipată a mandatului lui Rumen Radev, care își anunțase demisia cu patru zile înainte.
Iotova susține soluționarea războiului din Ucraina prin negocieri diplomatice. Poziția sa este apropiată de cea a lui Rumen Radev, care a pledat pentru dialog cu Moscova și a criticat unele forme de sprijin militar acordat Kievului.
Relația Bulgariei cu Rusia și sprijinul pentru Ucraina reprezintă teme importante în dezbaterea politică internă. Bulgaria este membră NATO din 2004 și a aderat la Uniunea Europeană în 2007.
Potrivit sondajelor de la ieșirea de la urne, Iliana Iotova nu a obținut majoritatea necesară pentru a câștiga din primul tur. Ea urmează să se confrunte în turul al doilea, programat pentru 1 noiembrie, cu Andrei Gurov, fost premier interimar și fost viceguvernator al Băncii Naționale a Bulgariei.