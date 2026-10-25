Cine este Iliana Iotova, câștigătoarea primului tur al alegerilor prezidențiale din Bulgaria. Și-a început cariera ca reporter și prezentatoare TV

Iliana Iotova, președinta în exercițiu a Bulgariei, s-a clasat pe primul loc în primul tur al alegerilor prezidențiale din 25 octombrie, potrivit sondajelor de la ieșirea de la urne. Fosta jurnalistă a intrat în politică în anii ’90, a fost deputată și eurodeputată, iar în ianuarie 2026 a preluat funcția de șef al statului, după demisia lui Rumen Radev.

Cine este Iliana Iotova

Iliana Iotova s-a născut la 24 octombrie 1964, la Sofia. A absolvit Liceul Francez „Alphonse de Lamartine” din capitala Bulgariei, apoi Facultatea de Filologie Bulgară a Universității „Sf. Kliment Ohridski”. Ulterior, a urmat cursuri de specializare la Școala Națională de Administrație din Franța și la Centrul pentru Studii Europene din Strasbourg.

Și-a început cariera în jurnalism. Între 1990 și 1997, a lucrat la Televiziunea Națională Bulgară, unde a fost reporter, redactor, prezentatoare și directoare a Direcției de Știri și Actualități, potrivit BTA.

În 1997, a intrat în structurile Partidului Socialist Bulgar (BSP), unde a condus centrul de presă până în 2007. A ocupat ulterior mai multe funcții în conducerea formațiunii și a fost deputată în Parlamentul Bulgariei între 2005 și 2007.

De la Parlamentul European la președinția Bulgariei

În 2007, Iliana Iotova a devenit eurodeputată, mandat pe care l-a deținut până în 2017. În Parlamentul European, a participat la activitatea comisiilor care au abordat teme precum libertățile civile, securitatea și migrația.

În noiembrie 2016, a fost aleasă vicepreședintă a Bulgariei, în tandem cu Rumen Radev. Cei doi au fost realeși în 2021 pentru un al doilea mandat.

La 23 ianuarie 2026, Iotova a preluat funcția de președinte al Bulgariei, după ce Curtea Constituțională a constatat încetarea anticipată a mandatului lui Rumen Radev, care își anunțase demisia cu patru zile înainte.

Ce poziție are față de Rusia și războiul din Ucraina

Iotova susține soluționarea războiului din Ucraina prin negocieri diplomatice. Poziția sa este apropiată de cea a lui Rumen Radev, care a pledat pentru dialog cu Moscova și a criticat unele forme de sprijin militar acordat Kievului.

Relația Bulgariei cu Rusia și sprijinul pentru Ucraina reprezintă teme importante în dezbaterea politică internă. Bulgaria este membră NATO din 2004 și a aderat la Uniunea Europeană în 2007.

Potrivit sondajelor de la ieșirea de la urne, Iliana Iotova nu a obținut majoritatea necesară pentru a câștiga din primul tur. Ea urmează să se confrunte în turul al doilea, programat pentru 1 noiembrie, cu Andrei Gurov, fost premier interimar și fost viceguvernator al Băncii Naționale a Bulgariei.