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Un bărbat din Baia Mare a încercat să provoace o explozie în blocul în care locuiește. Ar fi lăsat gazul pornit și ar fi incendiat apartamentul

Un bărbat din Baia Mare a încercat să provoace o explozie în blocul în care locuiește. Ar fi lăsat gazul pornit și ar fi incendiat apartamentul
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Un bărbat de 59 de ani din Baia Mare este suspectat că și-a incendiat intenționat apartamentul și a lăsat gazul pornit, cu intenția de a provoca o explozie care să afecteze întregul bloc. Jandarmii au intervenit după ce au fost alertați cu privire la un incendiu izbucnit duminică, pe strada Motorului.

Două focare de incendiu, descoperite în apartament

Echipajul de intervenție al Jandarmeriei Baia Mare a fost solicitat duminică, în jurul orei 13:30, printr-un apel la 112, pentru a asigura zona în care izbucnise un incendiu la un imobil de pe strada Motorului.

Potrivit Jandarmeriei Maramureș, comportamentul suspect al proprietarului apartamentului a determinat echipajul să facă verificări suplimentare pentru a stabili ce s-a întâmplat.

După ce pompierii au stins incendiul, jandarmii și șeful echipajului de pompieri au intrat în locuință. În urma verificărilor, pompierii au identificat câte un focar de incendiu în fiecare dintre cele două camere.

Descoperirea a ridicat suspiciuni cu privire la posibilitatea ca focul să fi fost provocat intenționat.

Bărbatul ar fi lăsat gazul pornit și ar fi plecat de acasă

Verificările și informațiile obținute de la martori au indicat că incendiul ar fi putut fi provocat intenționat.

„În urma verificărilor efectuate și a informațiilor obținute de la martori, jandarmii au identificat indicii potrivit cărora incendiul ar fi fost provocat intenționat. Potrivit declarațiilor martorilor, proprietarul apartamentului ar fi dat foc locuinței, ar fi lăsat gazul pornit și ar fi plecat de acasă, cu intenția de a provoca o explozie care să afecteze întregul bloc”, a transmis Jandarmeria Maramureș.

Bărbatul a fost dus la sediul poliției

Jandarmii l-au imobilizat pe bărbat și au solicitat sprijinul polițiștilor criminaliști pentru cercetarea locului în care s-a produs incendiul.

Ulterior, bărbatul în vârstă de 59 de ani a fost condus la sediul poliției, unde au continuat verificările pentru stabilirea măsurilor legale.

Reprezentanții Jandarmeriei Maramureș au precizat că intervenția și verificările efectuate au contribuit la clarificarea primelor împrejurări ale producerii incendiului și la gestionarea unei situații care ar fi putut pune în pericol viețile locatarilor.

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